7 февраля 2020



ФАС будет следить за ценами на одноразовые маски

Орловское УФАС совместно с Росздравнадзором приступили к мониторингу цен в розничных аптечных сетях Орловской области на средства индивидуальной защиты (медицинские маски). Это делается для исключения искусственного дефицита. Управлением уже направлены запросы в аптечные сети города. Первая актуальная информация по ценам ожидается в ближайшее время. помочь в этой работе могут и рядовые жители — информацию о повышении цен на медицинские маски можно направлять на адрес электронной почты Управления to57@fas.gov.ru. Убедительная просьба — сообщать наиболее полную информацию о продавце медицинских масок (ИНН, наименование, адрес, данная информация размещена в аптеках).

В дальнейшем мониторинг цен на эти медизделия будет проводится антимонопольным органом в еженедельном режиме. Напомним, что спрос россиян на медицинские маски на онлайн-платформах и в аптечных сетях за последнюю неделю значительно вырос.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила провести проверки стоимости медицинских масок и противовирусных препаратов в регионах. Это связано с ростом спроса на эти средства защиты и лекарства в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Президент России Владимир Путин призвал отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на фоне распространения коронавируса.

 

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Опубликовано 07 Фев 2020 в 15:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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