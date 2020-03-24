24 марта 2020



ФАС будет усиленно мониторить цены в продуктовых магазинах

Орловская антимонопольная служба занялась выявлением необоснованного роста цен на продукты питания. Список социально значимых продуктов и товаров, которые попали в мониторинг, опубликован на сайте ведомства. Как говорится в пояснении, проверки будут ежедневными ( в том числе в выходные дни). А цены будут изучаться путём ежедневной фиксации в магазинах сетевой торговли.

Кроме того, заработала «горячая линия» УФАС по поводу повышения цен на продукты 8 (4862) 47-55-84. Также информацию о повышении цен на социально значимые продукты и товары можно направлять на адрес электронной почты to57@fas.gov.ru либо через официальный сайт — «Написать в УФАС». Убедительная просьба, при направлении информации в УФАС — сообщайте наиболее полную информацию о месте реализации указанных продуктов и товаров.

 

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Опубликовано 24 Мар 2020 в 13:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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