ФАС будет усиленно мониторить цены в продуктовых магазинах

Орловская антимонопольная служба занялась выявлением необоснованного роста цен на продукты питания. Список социально значимых продуктов и товаров, которые попали в мониторинг, опубликован на сайте ведомства. Как говорится в пояснении, проверки будут ежедневными ( в том числе в выходные дни). А цены будут изучаться путём ежедневной фиксации в магазинах сетевой торговли.

Кроме того, заработала «горячая линия» УФАС по поводу повышения цен на продукты 8 (4862) 47-55-84. Также информацию о повышении цен на социально значимые продукты и товары можно направлять на адрес электронной почты to57@fas.gov.ru либо через официальный сайт — «Написать в УФАС». Убедительная просьба, при направлении информации в УФАС — сообщайте наиболее полную информацию о месте реализации указанных продуктов и товаров.