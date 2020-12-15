ФАС хочет изменить законы для борьбы со спам-звонками из банков

ФАС России считает необходимым скорректировать законодательство для борьбы с нежелательными звонками с рекламными предложениями от банков, заявил глава ФАС Максим Шаскольский на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

«К сожалению, ФАС России продолжает сталкиваться со случаями некорректного поведения банков по отношению к своим клиентам. Все большее количество граждан жалуется на поступление нежелательных звонков с рекламными предложениями от финансовых организаций, нередко с использованием роботов. В данном случае, помимо активизации работы антимонопольных органов, потребуется корректировка законодательства о связи и о рекламе», — рассказал он.

Также в последнее время, по словам Шаскольского, участились случаи введения в заблуждение в части обслуживания кредитных и дебетовых карт, начисления кешбэка по ним, правил программ лояльности, реальных тарифов по банковским продуктам, в том числе условий начисления процентов на остаток денежных средств на счетах. За 2020 год ФАС выдала 12 предупреждений по таким случаям, подчеркнул глава антимонопольной службы