ФАС наказала «Аптечный склад», который не торгует оптом

Арбитражный суд Краснодарского края оставил в силе постановление Орловского УФАС России. Напомним, орловские антимонопольщики ранее наложили штраф в 300 тысяч рублей на ООО «Аптека «Апрель Белгород» (коммерческое обозначение «Атечный склад»). По мнению ФАС, нарушение выразилось в использовании обществом коммерческого обозначения своих торговых точек «Аптечный склад». При этом в них велась лишь розничная торговля фармацевтическими и медицинскими препаратами, чем потребители вводились в заблуждение.

По признакам нарушения антимонопольного законодательства Орловским УФАС России обществу было выдано предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения действующего законодательства. Однако указанное предупреждение выполнено не было и управлением было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«В рамках рассмотрения дела, комиссия управления признала факт недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Аптека «Апрель Белгород», поскольку наименование «Аптечный склад» способно ввести в заблуждение относительно продавца товаров, а также навредить добросовестным субъектам предпринимательской деятельности на рынке фармацевтической торговли. Дело в том, что использование такого коммерческого обозначения создает предпосылки к изменению спроса в пользу общества, предоставляет необоснованное конкурентное преимущество и оказывает негативное влияние на состояние конкуренции на рынке розничной торговли фармацевтической продукции», — говорится в сообщении пресс-службы ФАС.