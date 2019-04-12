12 апреля 2019



ФАС наказала «Аптечный склад», который не торгует оптом

Арбитражный суд Краснодарского края оставил в силе постановление Орловского УФАС России. Напомним, орловские антимонопольщики ранее наложили штраф в 300 тысяч рублей на ООО «Аптека «Апрель Белгород» (коммерческое обозначение «Атечный склад»). По мнению ФАС, нарушение выразилось в использовании обществом коммерческого обозначения своих торговых точек «Аптечный склад». При этом в них велась лишь розничная торговля фармацевтическими и медицинскими препаратами, чем потребители вводились в заблуждение.

По признакам нарушения антимонопольного законодательства Орловским УФАС России обществу было выдано предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения действующего законодательства. Однако указанное предупреждение выполнено не было и управлением было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«В рамках рассмотрения дела, комиссия управления признала факт недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Аптека «Апрель Белгород», поскольку наименование «Аптечный склад» способно ввести в заблуждение относительно продавца товаров, а также навредить добросовестным субъектам предпринимательской деятельности на рынке фармацевтической торговли. Дело в том, что использование такого коммерческого обозначения создает предпосылки к изменению спроса в пользу общества, предоставляет необоснованное конкурентное преимущество и оказывает негативное влияние на состояние конкуренции на рынке розничной торговли фармацевтической продукции», — говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

 

За последние годы число пожаров в Орловской области сократилось на четверть
В Орле задержан подозреваемый в ограблении 89-летнего пенсионера
В орловской детской больнице успешно прооперировали девочку с редким заболеванием
Опубликовано 12 Апр 2019 в 11:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"