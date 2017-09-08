ФАС предъявила новые требования к созданию ГУПов и МУПов

Антимонопольная служба разработала законопроект, предусматривающий запрет создания унитарных предприятий на конкурентных рынках. В пресс-службе ведомства пояснили, что 15 января ФАС направила в федеральные органы исполнительной власти поправки в Закон о защите конкуренции. Предполагается введение запрета на создание государственных и муниципальных унитарных предприятий на конкурентных рынках. Создание таких предприятий будет возможно только лишь после согласования с антимонопольным органом.

Выдача согласия будет производиться в заявительном порядке. В поправках определен закрытый перечень документов, которые нужно будет подать в ФАС. Сведения о поступившем ходатайстве должны будут размещаться на официальном сайте ФАС. В течение тридцати дней с даты получения всех материалов антимонопольное ведомство рассматривает их и по результатам принимает решение об удовлетворении ходатайства, о продлении его рассмотрения или об отказе.

Антимонопольная служба напоминает, что участие унитарных предприятий оказывает наиболее негативное влияние на конкурентные сферы экономики. Очевидно, что действующее законодательство в этой сфере нуждается в реформировании. С поправками в Закон о защите конкуренции можно ознакомиться здесь.