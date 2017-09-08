ФАС признала рекламу на платежках орловских энергетиков незаконной

Реклама на коммунальных платежках незаконна, — к такому выводу пришла комиссия Орловского УФАС России. Поводом к «разбору полетов» послужило дело в отношении ООО «ИНТЕР РАО-Орловский энергосбыт», возбужденное по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе. Как пояснили в пресс-службе ведомства, дело было возбуждено по заявлению местного жителя. Он посчитал незаконным распространение рекламы, размещенной на оборотной стороне платежного документа, направленного ООО «ИНТЕР РАО-Орловский энергосбыт» в адрес заявителя.

В ходе рассмотрения дела, комиссией ФАС было установлено, что существует исчерпывающей перечень информации, которая может содержаться в платежных документах. Соответственно, размещение любой иной информации, в том числе и рекламы, допускается только при наличии соответствующего условия в договоре о предоставлении коммунальных услуг. В итоге ООО «ИНТЕР РАО-Орловский энергосбыт» распространение рекламы прекратило и поэтому предписание нарушителю не выдавалось.