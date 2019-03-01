ФАС проверила цены на цифровые ТВ-приставки

Орловское УФАС рассказало, как проходит переход на цифровое вещание. Напомним, отключение аналогового телевизионного вещания в течение первого полугодия 2019 года запланировано в три этапа: 11 февраля, 15 апреля, 3 июня 2019 года. Пилотным проектом была Тверская область, где отключение аналогового вещания произошло 3 декабря 2018 года.

В начале декабря 2018 года сразу после запуска пилотного проекта в федеральных сетевых магазинах был выявлен рост цен на отдельные модели ТВ-приставок, однако объективных причин для этого не было. Также в декабре 2018 года в федеральных сетевых магазинах сократился сегмент приставок стоимостью менее 1000 рублей.

В действиях сетевых магазинов ФАС России усмотрела признаки нарушения «Закона о защите конкуренции» путем необоснованного завышения розничных цен на ТВ-приставки. В отношении ООО «ДНС РИТЕЙЛ», ООО «МВМ», ООО «Эльдорадо», НАО «ЮЛМАРТ» были возбуждены дела. Теперь ФАС регулярно мониторит ситуацию. С 11 февраля 2019 года состоялось отключение аналогового телевещания на территориях 7 регионов.

— С января 2019 года ситуация с ценами и структурой продаж заметно улучшилась, по сравнению с декабрем 2018 года. Цены на некоторые модели приставок в федеральных сетях были существенно снижены (от 5% до 50%, в среднем на 25%) либо остались неизменными по отношению декабрю 2018 года. При этом ассортимент цифровых приставок постоянно обновляется и расширяется. В январе 2019 года за счет снижения цен и расширения ассортимента существенно возрос объем продаж федеральными сетями приставок в ценовом сегменте до 1000 руб., — привел данные заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин

— Позитивную стабилизирующую роль для рынка играет наращивание объемов продаж Почтой России, которая начала реализацию пользовательского оборудования на территориях I очереди с января 2019 года. В январе на этих территориях предприятием было реализовано 195 шт., а по оперативным данным Минкомсвязи России — до 20 февраля уже реализовано 10735 шт. При этом цена реализации цифровых приставок ФГУП «Почта России» на территориях I очереди установлена единая и составляет 990 руб. Такая цена по заключению ФАС признана экономически обоснованной, — продолжил заместитель руководителя ФАС России.

Также постоянно проводимый ФАС России мониторинг продаж показывает, что основная доля реализации цифровых приставок приходится на федеральные торговые сети (более 80%). На региональные магазины соответственно около 20%. За период с июня по декабрь 2018 года на всей территории Российской Федерации было реализовано федеральными сетями (МВидео, Эльдорадо, ДНС Ритейл) порядка 850 тыс. шт., региональными магазинами — порядка 130 тыс. шт., за январь 2019 федеральными магазинами реализовано 175 тыс. шт., региональными — 10 тыс. шт.

Продажи цифровых приставок начинают нарастать за два месяца и достигают максимума в месяц перехода на цифровое вещание. По данным мониторинга ФАС России на территориях I очереди в декабре 2018 года объем продаж вырос в 3 раза, по сравнению со средним уровнем продаж за полгода 2018 года, в январе 2019 года продажи сохранились на уровне декабря 2018 года. По оперативным данным штаба при Минкомсвязи России продажи на территориях I очереди в феврале 2019 года выросли в 4 раза по отношению к январю.