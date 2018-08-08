ФАС решила провести заседание по жалобе на выбор регоператора в открытом режиме

Антимонопольная служба пригласила всех желающих поприсутствовать на рассмотрении жалобы по поводу проведения конкурсных процедур по выбору регоператора. Заседание пройдет в эту пятницу в 14.00. Необходимо получить лишь предварительную аккредитацию.

Напомним, 3 августа 2018 года УФАС опубликовало жалобу ЗАО «Чистый город» на действия организатора торгов — профильного облдепартамента при проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО. Торги приостановлены до рассмотрения жалобы по существу. Ранее, 25 июля 2018 года был опубликован протокол результатов конкурсного отбора регоператора по обращению с ТКО на территории Орловской области. Статус регионального оператора по обращению с ТКО получила аффилированное с областным правительством ООО «Управляющая компания «Зеленая роща». Зона деятельности единого оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами – вся территория Орловской области.

Областное правительство в лице Дениса Блохина опубликовало официальный комментарий на происходящее. В тексте говорится: « Заявка ЗАО «Чистый город», поданная для участия в конкурсе, была отклонена решением комиссии как содержащая недостоверные данные: заявленное значение критерия «Приведенная стоимость услуги регионального оператора» не соответствовала представленному в составе заявке расчету. Данный факт не позволил допустить организацию для участия в конкурсных процедурах. Вместе с тем, следует отразить, что даже в случае допуска заявки ЗАО «Чистый город» к участию в конкурсных процедурах, предложенная стоимость услуг была выше, чем предложенная ООО «УК «Зеленая роща». Таким образом, отклонение заявки ЗАО «Чистый город» не повлияло на результаты конкурсных процедур. Конкурсная процедура прошла в соответствии с законом и Департамент будет отстаивать свою позицию в ФАС».