2 октября 2018



ФАС: Тарифы на плацкарт вырастут не более чем на 3,9%

ФАС одобрила заявку ОАО РЖД и утвердила предельно допустимый темп роста тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах в дальнем следовании на уровне 3,9% с 1 января 2019 года. При этом антимонопольщики отметили прогресс в обновлении подвижного состава и повышение качества обслуживания потребителей. Также положительно оценивается увеличение глубины продаж билетов до 90 дней и гибкая политика скидок. По мнению ФАС, принятое тарифное решение позволит РЖД ускорить обновление подвижного состава и повысит конкурентоспособность железной дороги.

 

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Опубликовано 02 Окт 2018 в 13:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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