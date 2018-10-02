ФАС: Тарифы на плацкарт вырастут не более чем на 3,9%

ФАС одобрила заявку ОАО РЖД и утвердила предельно допустимый темп роста тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах в дальнем следовании на уровне 3,9% с 1 января 2019 года. При этом антимонопольщики отметили прогресс в обновлении подвижного состава и повышение качества обслуживания потребителей. Также положительно оценивается увеличение глубины продаж билетов до 90 дней и гибкая политика скидок. По мнению ФАС, принятое тарифное решение позволит РЖД ускорить обновление подвижного состава и повысит конкурентоспособность железной дороги.