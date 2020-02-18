ФАС усмотрела в закупке контейнеров «Зеленой рощей» нарушение федерального закона

ФАС усмотрело в действиях регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО «УК «Зеленая роща» признаки нарушения части 1 статьи 17 ФЗ «О защите конкуренции» при осуществлении закупки контейнеров у единственного поставщика – ООО «ТоргКомс-Групп» в обход конкурсных процедур. Как отметили в пресс-службе антимонопольного ведомства, «УК «Зеленая роща» работает по № 223-ФЗ. «Зеленая роща», установив минимальный срок поставки контейнеров (в течение 3 дней со дня подписания договора поставки), а также возможность отсрочки платежа (до 60-ти банковских дней), приняло решение о приобретении контейнеров и бункеров посредством проведения закупки у единственного поставщика. Согласно №223–ФЗ, «УК «Зеленая роща» может осуществлять закупки у единственного поставщика, если необходимо закупить товары стоимостью не более 100 000 руб. Или, если возникли чрезвычайные обстоятельства. Но ни одно из условий, приведенных региональным оператором в качестве обоснования для проведения закупки у единственного поставщика, не наступило.

Ранее при осуществлении закупок контейнеров, проведенных конкурентным способом, договоры заключались с различными поставщиками, зарегистрированными на территории городов: Калуга, Нижний Новгород, а также с поставщиками, находящимися в Ростовской области. Анализ информации, представленной потенциальными поставщиками показал, что если бы данная закупка проводилась конкурентным способом», то пять из восьми опрошенных хозяйствующих субъектов могли принять участие в процедуре данной закупки. ФАС в отношении ООО «УК «Зеленая роща» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции» (ограничение конкуренции при осуществлении закупки контейнеров у единственного поставщика). Рассмотрение дела назначено на 4 марта 2020 года.