18 февраля 2020



ФАС усмотрела в закупке контейнеров «Зеленой рощей» нарушение федерального закона

ФАС усмотрело в действиях регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО «УК «Зеленая роща» признаки нарушения части 1 статьи 17 ФЗ «О защите конкуренции» при осуществлении закупки контейнеров у единственного поставщика – ООО «ТоргКомс-Групп» в обход конкурсных процедур. Как отметили в пресс-службе антимонопольного ведомства, «УК «Зеленая роща» работает по № 223-ФЗ. «Зеленая роща», установив минимальный срок поставки контейнеров (в течение 3 дней со дня подписания договора поставки), а также возможность отсрочки платежа (до 60-ти банковских дней), приняло решение о приобретении контейнеров и бункеров посредством проведения закупки у единственного поставщика. Согласно №223–ФЗ, «УК «Зеленая роща» может осуществлять закупки у единственного поставщика, если необходимо закупить товары стоимостью не более 100 000 руб. Или, если возникли чрезвычайные обстоятельства. Но ни одно из условий, приведенных региональным оператором в качестве обоснования для проведения закупки у единственного поставщика, не наступило.

Ранее при осуществлении закупок контейнеров, проведенных конкурентным способом, договоры заключались с различными поставщиками, зарегистрированными на территории городов: Калуга, Нижний Новгород, а также с поставщиками, находящимися в Ростовской области. Анализ информации, представленной потенциальными поставщиками показал, что если бы данная закупка проводилась конкурентным способом», то пять из восьми опрошенных хозяйствующих субъектов могли принять участие в процедуре данной закупки. ФАС в отношении ООО «УК «Зеленая роща» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции» (ограничение конкуренции при осуществлении закупки контейнеров у единственного поставщика). Рассмотрение дела назначено на 4 марта 2020 года.

 

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Опубликовано 18 Фев 2020 в 17:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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