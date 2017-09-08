ФАС выиграла в суде у горадминистрации дело по поводу УК в новостройке

Завергшилась долгая судебная тяжба между ФАС и администрацией города по поводу выбору управляющей компании в орловской новостройке. По мнению ФАС, после ввода в эксплуатацию первого этапа строительства многоквартирного дома в Орле, горадминистрации было необходимо провести конкурс по выбору управляющей организации. Однако такой конкурс проведен не был. По мнению городских властей, дом был введен в эксплуатацию не полностью (только первый этап строительства), а конкурс можно провести только после завершения всех этапов строительства. При этом, управляющую организацию, на момент ввода в эксплуатацию только первого этапа строительства этого дома, все-таки выбрали. Застройщик подписал договор управления с ООО «Жил-Управление», а жильцы дома, не оформившие на тот момент право собственности на квартиры, также заключили договоры с этим обществом.

Такой подход, по мнению ФАС, противоречил требованиям действующего законодательства и ограничил конкуренцию. В суде горадмнистрация настаивала на том, что объявление открытого конкурса по отбору управляющей организации поэтапно может привести к тому, что многоквартирный дом будет находиться в управлении нескольких управляющих организации, что противоречит действующему законодательству.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отметил важные обстоятельства, в частности, что «за собственниками помещений сохраняется право на решение вопроса об организации управления многоквартирным домом после ввода последующего этапа, если количество голосов собственников будет составлять менее пятидесяти процентов. В ином случае управлять предшествующим и вновь введенным этапом строительства будет ранее выбранная организация. Таким образом, в зависимости от конкретных обстоятельств управление домом будет осуществляться либо организацией, управлявшей ранее введенным в эксплуатацию этапом строительства, либо управляющей организацией, отобранной органом местного самоуправления по результатам открытого конкурса».