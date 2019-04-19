ФАС заинтересовалась «большой тройкой» сайтов по поиску работы

ФАС России возбудила дело в отношении крупнейших российских сервисов по поиску работы Headhunter, Superjob и Rabota.ru, — сообщили в пресс-службе ведомства. По версии антимонопольщиков, эти компании создавали препятствия доступу на товарный рынок хозяйствующим субъектам, предоставляющим программное обеспечение по автоматизированному подбору персонала

Основанием для проведения расследования послужило заявление разработчика сервиса по автоматизированному подбору персонала. Клиенты сервиса (в числе которых работодатели, кадровые агентства) столкнулись с проблемами при работе с одним из сервисов по поиску работы. Этот ресурс по поиску работы, ссылаясь на свои условия, начал блокировать учетные записи работодателей, использующих сторонние сервисы по автоматизированному подбору персонала. ФАС России установила, что условия использования сервисов hh.ru (ООО «Хэдхантер»), rabota.ru (ООО «РДВ-Софт») и superjob.ru (ООО «Суперджоб») содержат положения, запрещающие использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала при работе с этими сервисами.

При этом ресурсы занимают коллективное доминирующее положение на товарном рынке услуг по обеспечению информационного взаимодействия соискателей, работодателей и кадровых агентств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Также антимонопольное ведомство выявило факты блокировки пользователей сервисов по поиску работы в случае использования ими программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала сторонних разработчиков.