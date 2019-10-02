2 октября 2019



ФАС заинтересовалась подозрительными действиями «Зеленой рощи»

В УФАС сейчас рассматривают жалобу по вопросу исключения одного из объектов обработки (ООО «Экоград») из территориальной схемы в области обращения с отходами и замены его на другую фирму (АО «ЭкоСити»). «По данному факту антимонопольным органом ведется подготовка процессуальных документов с целью принятия мер реагирования, в части соблюдения и уполномоченным органом и региональным оператором требований постановления правительства РФ № 1130, регламентирующего порядок разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальной схемы в области обращения с ТКО», – прокомментировала ситуацию замруководителя Орловского УФАС Елена Гришунова.

Кроме того, Орловским УФАС в отношении ООО «УК «Зеленая роща» было возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции». Опять же поводом стало заявление ООО «Экоград» в отношении регионального оператора. Конкретно заключение договора на оказание услуг по вывозу ТКО в Железнодорожном районе Орла и прилегающих к нему территориях Орловского района. По мнению заявителей, договор с ООО «Экологистик» был заключен без проведения конкурсных процедур после одностороннего расторжения ранее заключенного договора с ООО «Экотексити». Проверяется информация, как такие действия регоператора привели или могли привести к ограничению конкуренции на рынке оказания услуг по транспортированию ТКО на территории Орловской области. Сейчас это дело находится в стадии рассмотрения. Нарушал ли регоператор антимонопольный закон или нет станет ясно после получения документов и информации от сторон по делу и их анализа по рассматриваемой ситуации, — говорится на сайте УФАС.

 

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Опубликовано 02 Окт 2019 в 17:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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