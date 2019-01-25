25 января 2019



ФАС заинтересовалась орловскими яйцами

Центральный аппарат ФАС России поручил своим территориальным органам провести проверки цен на куриное яйцо. Причиной изучения тенденций изменения цены на данный продукт стало обращение ООО «Агроторг» (входит в группу лиц X5 Retail Group) об увеличении поставщиками отпускных цен на куриное яйцо. Компания сообщила, что с ноября 2018 года получает от поставщиков уведомления о повышении цен на поставляемую продукцию в связи с ростом цен на пшеницу, ГСМ, комбикорма, упаковочную продукцию и тару.

В настоящее время Орловское УФАС России направило запросы информации в адреса производителей и поставщиков яйца на территории Орловской области. Ведомство изучит экономическую обоснованность установленных хозяйствующими субъектами потребительских цен и проверит действия компаний на предмет соблюдения норм антимонопольного законодательства, — сообщили в пресс-службе ФАС.

 

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Опубликовано 25 Янв 2019 в 15:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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