Фасады аварийных домов спрячут под сетку

Фасад дома на улице Набережная Дубровинского спрячут под сеткой. Как рассказал первый заместитель главы администрации города Орла Олег Минкин, в ближайшее время ограждение появится и у других домов, которые признаны аварийными. Эти дома уже расселены, но не снесены. Речь идет о домах на улицах Лескова, Карачевская, Салтыкова-Щедрина и Старомосковскому шоссе. Они были расселены больше года назад.

С просьбой оградить аварийные дома администрацию Орла попросили активисты ОНФ. По их мнению, находиться рядом с такими домами небезопасно. Кстати, подобное предложение и неоднократно озвучивали сотрудники МЧС. В расселенных развалюхах постоянно собираются асоциальные жители, устраивают там притоны и ночлежки. При этом обогреваются и готовят еду на открытом огне. В результате пожары в пустых зданиях — типичное явление для нашего города. А соседи таких «брошенок» уже несколько лет не могут добиться закрыть входы-выходы в развалюхи — ведь огонь вполне может распространиться на стоящие во дворе сараи, а с них и на вполне крепкие жилые дома.

 

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Опубликовано 31 Окт 2017 в 18:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 4

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