Фельдшер Серегин о белгородском дуэте в орловском здравоохранении

№25 (604) от 15 июля 2020 г.

Орловский фельдшер скорой помощи Дмитрий Серегин опубликовал в соцсети Вконтакте пост, в котором раскрывает детали своего конфликта с советником губернатора Орловской области Сергеем Лежневым. Напомним, совсем недавно Лежнев обвинил Серегина во лжи, когда тот рассказал лидеру партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову о проблемах орловских медиков, работающих с коронавирусными больными. В числе прочего речь шла и о так называемых президентских доплатах, которые орловским врачам и среднему медперсоналу в ряде случаев буквально пришлось выбивать у местных чиновников. При этом Лежнев сослался на то, что следственные органы отказали в возбуждении уголовного дела по факту нарушения прав медиков в части выплат стимулирующего характера. При этом, как выяснилось, сам Лежнев сказал далеко не всю правду. О чем умолчал советник губернатора и почему, сообщил Дмитрий Серегин в своем посте.

«Помните публикацию этого прославившегося на всю страну советника губернатора по снижению рейтинга? В этом «разгромном» посте он обличает мою деятельность, применяя прекрасные во всех смыслах выражения:

«Вот он – образец, на мой взгляд, политической спекуляции на трагедиях и судьбах и конец заботы о конкретных людях.»

«Серегин «заводит», «подогревает» ситуацию на самой сейчас святой теме – людях в белых халатах. И этот обман и пиар постыден. Грязно, мерзко и продажно, на мой взгляд».

«Их политические заявления в мае 2020 года по поводу нещадных нарушений санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе, глобальных вспышках «короны» в областной клинической больнице, о медиках-разносчиках COVID, о неоплаченном риске их работы – словили много лайков и одобрительных комментариев.» (Политические!)

Но пожалуй, одним из самых интересных моментов было выражение:

«Сегодня Серегин уже получил свою копию Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по «возможному совершению должностными лицами БУЗ «Орловская областная клиническая больница» и Департамента здравоохранения Орловской области». И вряд ли он будет публиковать или комментировать это Постановление, ему выгоднее о нем умолчать, тут лайков не словишь.»

Прекрасно отрепетированная фраза, только вот одно «но»… Получил я копию данного постановления … только вчера.

Вот не знаю, кто тут постарался, – знаменитая Почта России, или друзья Сергея Лежнева. Собственно, в этом и кроется причина сегодняшнего моего анализа данного постановления.

О, как же безапелляционно манипулирует фактами наш дорогой советник по наглости! Как феерично у него получается писать о проверках в ООКБ:

«Так вот обращение председателя профкома первичной профсоюзной организации МПРЗ «Действия» Серегина и депутата облсовета – вожака орловской Справедливой России Перелыгина вдоль и поперек перепроверены».

«Иными словами – ничьи права не нарушены, люди получили законные выплаты, руководство больницы и Департамента действовали согласно ситуации и законодательству».

Нет, серьезно, он даже представил фотографию решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Только вот основное тело документа выложить побоялся, мотивировав это «персональными данными».

Ну, а поскольку теперь все-таки решение у меня на руках, приступим к анализу данного постановления.

ВАС ЖДЕТ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО.

Начнем с того, что изначально в СК обратились не наш профсоюз «Действие» и не депутат облсовета Руслан Перелыгин, обратились сотрудники ООКБ напрямую. Обратились, так как оказывали помощь больным, зараженным новой коронавирусной инфекцией еще в апреле месяце, в «условно чистой» зоне.

При этом медработники вплоть до 10.06.2020 НЕ получали стимулирующие выплаты за оказание помощи больным с выявленной коронавирусной инфекцией.

Почему не получали? Здесь написано:

«…Так как для этого отсутствовали достаточные правовые основания, что было обусловлено необходимостью СОГЛАСОВАНИЯ в рамках требований действующего законодательства соответствующего пакета документов, разработанного в БУЗ ОО «ООКБ», ДЕПАРТАМЕНТОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

Вы поняли? Областная больница направила пакет документов на выплаты медработникам, но департамент здравоохранения, которым руководит Иван Залогин, НЕ СОГЛАСОВАЛ».

А теперь возвращаемся снова к посту советника по фейкам, где он пишет :

«Серегин, ты либо вообще не умеешь читать и перерабатывать информацию, либо людей за дураков держишь. Или ты думаешь, что люди не смогут открыть это Постановление и прочитать? Зря ты так думаешь. Нельзя недооценивать народ и считать его глупее себя.

Ну и изюминка. А теперь откроем пункт 11 данных Правил и там увидим, как и кто устанавливает своим локальным нормативным актом размер выплат, срок, перечень должностей медицинских работников подразделений учреждения и т.д. Там департамент здравоохранения субъекта РФ даже рядом не стоит. Опозорился ты, Серегин, на полную катушку. И нет тебе ни прощения, ни сочувствия».

То есть у меня на руках документы, прямо подтверждающие вопиюще-безобразную ложь блогера, возомнившего себе, что он может открыто обманывать людей.

Далее, с 10.06.2020г. начали поступать выплаты сотрудникам ООКБ, когда масштаб заражения уже невозможно было скрывать, были выплачены стимулирующие 199 сотрудникам, однако суммы выплат остаются для меня туманными, так, например, один из врачей – анестезиолог-реаниматолог – получил только 2400 р., тогда как в Постановлениях правительства Орловской области №237 и Правительства РФ №484 четко прописаны суммы 25651р и 80000р соответственно. При этом еще можно понимать, что на момент оказания помощи не было ковидного отделения, и по 484 постановлению выплаты не положены, но вот выплаты на РИСКИ РАБОТЫ (237 постановление) должны быть выплачены в полном объеме.

Интересны показания главного врача ООКБ – Мурадяна В.Ф.

«…Он пояснил, что на территории Орловской области порядок выплат стимулирующего характера медицинским работникам за особые условия труда, в результате контакта с лицами, зараженными COVID-19 регламентируются постановлениями (№415, №237, №484, №270), из которых следует, что указанные выплаты могут производиться медицинским работникам того или иного медицинского учреждения, только ПОСЛЕ ИХ СОГЛАСОВАНИЕМ ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕМ С ДЕПАРТАМЕНТОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

Сергей Лежнев, Вам там не икается?

Смотрим дальнейшие показания Мурадяна В.Ф.

«В связи этим (поступление инфицированных пациентов в ООКБ) в первой половине мая, им (Мурадяном) был разработан проект положения БУЗ ОО «ООКБ» о производстве указанным его работникам стимулирующих выплат, который вместе с подписанным им сопроводительным письмом был направлен для СОГЛАСОВАНИЯ в Департамент здравоохранения Орловской области, однако ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА НЕГО НЕ ПОСТУПИЛО».

Как говорится, «спасибо» г-ну Залогину за наше «счастливое детство».

Ну и вишенка на торте – это показания самого Ивана Залогина.

«Дал объяснения, в целом аналогичные объяснениям, данным Мурадяном В.Ф., отметив, что законных оснований для производства указанных выплат стимулирующего характера медицинским работникам БУЗ ОО «ООКБ» не имеется, так как данное медицинское учреждение не относится к числу специализированных, занимающихся целенаправленным лечением больных COVID-19, а сам факт контакта любым медицинским работником… с больными COVID-19 при выполнении своих должностных обязанностей (до момента поступления их положительного тестов) не является основанием для производства указанных выплат».

Да неужели? А что, медики не рискуют, оказывая помощь таким больным, у которых через несколько дней выявляется новая коронавирусная инфекция? И если не рискуют, то почему же все-таки с 10.06.2020 г. какие-то суммы начали выплачивать?

Ну и конечно же, он скромно умолчал про «группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией» — выплаты по 415 постановлению Правительства РФ.

Что же это за такие группы риска? И тут кроется главный финт ушами всего Минздрава:

Если под «группами риска» понимаются медработники, к ним следует отнести максимально широкий круг сотрудников скорой помощи, стационаров и первичного звена вне зависимости от контактов с пациентами с официально подтвержденной коронавирусной инфекцией. Очевидно, что под «лицами из групп риска заражения» Депздрав понимает не медработников, а особые категории пациентов, за оказание помощи которым медработникам полагаются стимулирующие выплаты.

Понятие «лица из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией» раскрывается в иных нормативных документах – прежде всего, в Приказе Минздрава России от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Здесь неоднократно используется следующее определение лиц из группы риска заражения: «лица в возрасте старше 60 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременные женщины».

Очевидно, что практически все медработники стационаров, первичного звена (поликлиник, амбулаторий, ФАПов), организаций скорой медицинской помощи в своей ежедневной работе регулярно оказывают медицинскую помощь данным категориям пациентов.

Но, как известно, «экономика должна быть экономной», и слова Президента не указ зарвавшимся чиновникам, НАМЕРЕННО УРЕЗАЮЩИМ КРУГ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ВЫПЛАТ за счет «правильных» трактовок и вовремя обрезанных постановлений.

Бахвальство Сергея Лежнева, как мы видим из документов, основывается на решении в отказе возбуждать уголовное дело в отношении должностных лиц, однако то ли Сергей невнимательно читал, то ли очередной раз цинично обманул своих читателей, но факт остается фактом: уголовное дело не открыли, не потому что НЕТ НАРУШЕНИЙ В ВЫПЛАТАХ, а потому, что следователь не нашел состава преступления у Мурадяна, и здесь все понятно (он писал запросы). А вот в отношении Ивана Залогина, свободно трактующего постановление Правительства РФ, большие вопросы.

И конечно, главный вопрос: когда чиновники перестанут саботировать указы Президента В.В. Путина и выплатят положенные им (медикам. – Прим. ред.) суммы?

Или продолжат делать хорошую мину при плохой игре, выгораживая друг друга через ложь, манипуляции и откровенное хамство?