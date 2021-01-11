11 января 2021



Фельдшера УФСИН заподозрили в коррупции

Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении фельдшера филиала «Медицинская часть № 2» ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 57 Федеральной службы исполнения наказаний России», подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным следствия, подозреваемый в ноябре 2020 года вступил во внеслужебные отношения с осужденным, отбывающим наказание в исправительном учреждении. Используя свое служебное положение, подозреваемый за незаконное денежное вознаграждение в размере 3 тысяч 500 рублей передал осужденному запрещённые предметы.

Преступление выявлено УФСИН России по Орловской области.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 11 Янв 2021 в 16:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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