Фельдшерский коллапс в Орловской области нарастает

Сегодня в фельдшерах особенно остро нуждается сельская медицина, фельдшерско-акушерские пункты. Так, большая часть специалистов, возглавляющих ФАПы в Ливенском районе, дорабатывают до пенсии — пишет издание «Уездный город». Но на смену им прийти пока, к сожалению, некому. Не стремятся молодые люди освоить такую нужную людям профессию, считая ее финансово неперспективной. Тем более, что учиться фельдшерскому делу можно только по окончании полного школьного курса, а те выпускники, что успешно сдали ЕГЭ, предпочитают получать высшее образование в вузах.

Как пишут наши коллеги — хотя о проблеме все знают, но решать пока не спешат. Так, по словам, директора Ливенского филиала Орловского медицинского колледжа Олеси Окороковой, с 2012 года нет набора на данную специальность.

— Даже если предположить, что начнем обучать группу будущих специалистов с 2017 года, то к выпуску 2021 года будет значительный кадровый провал, — отмечает Олеся Окорокова. – Мы планируем открывать фельдшерское отделение в 2018 году, но в этом году, если сможем набрать группу, отделение тоже будет открыто. Поэтому желающие получить профессию фельдшера могут обратиться в филиал за необходимой информацией по адресу: ул. Капитана Филиппова, 58.

Отучиться на фельдшера можно после 9 классов. Обучение продолжается 3 года 10 месяцев и проводится на бюджетной основе. Обучение ведут преподаватели с высшей категорией, а также врачи всех специальностей. Практику студенты проходят во всех отделениях Ливенской ЦРБ, в том числе, в отделении скорой медицинской помощи, — пишет издание.

 

В Орловском районе «Лада-Приора» насмерть сбила парня и девушку
Орловец космонавт Александр Мисуркин собирается во вторую экспедицию
В Орловской области работает уже более 80 онлайн-касс
Опубликовано 31 мая 2017 в 15:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 68

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"