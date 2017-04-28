Фельдшерский коллапс в Орловской области нарастает

Сегодня в фельдшерах особенно остро нуждается сельская медицина, фельдшерско-акушерские пункты. Так, большая часть специалистов, возглавляющих ФАПы в Ливенском районе, дорабатывают до пенсии — пишет издание «Уездный город». Но на смену им прийти пока, к сожалению, некому. Не стремятся молодые люди освоить такую нужную людям профессию, считая ее финансово неперспективной. Тем более, что учиться фельдшерскому делу можно только по окончании полного школьного курса, а те выпускники, что успешно сдали ЕГЭ, предпочитают получать высшее образование в вузах.

Как пишут наши коллеги — хотя о проблеме все знают, но решать пока не спешат. Так, по словам, директора Ливенского филиала Орловского медицинского колледжа Олеси Окороковой, с 2012 года нет набора на данную специальность.

— Даже если предположить, что начнем обучать группу будущих специалистов с 2017 года, то к выпуску 2021 года будет значительный кадровый провал, — отмечает Олеся Окорокова. – Мы планируем открывать фельдшерское отделение в 2018 году, но в этом году, если сможем набрать группу, отделение тоже будет открыто. Поэтому желающие получить профессию фельдшера могут обратиться в филиал за необходимой информацией по адресу: ул. Капитана Филиппова, 58.

Отучиться на фельдшера можно после 9 классов. Обучение продолжается 3 года 10 месяцев и проводится на бюджетной основе. Обучение ведут преподаватели с высшей категорией, а также врачи всех специальностей. Практику студенты проходят во всех отделениях Ливенской ЦРБ, в том числе, в отделении скорой медицинской помощи, — пишет издание.