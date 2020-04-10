Фестиваль «Святой Георгий» в Орле пройдет в онлайн-формате

Оргкомитет фестиваля православной молодёжи «Святой Георгий — 2020» сообщил о том, что в связи с принятыми в настоящее время санитарными и ограничительными мерами проведение фестиваля переносится до окончания их действия. Тем не менее, оргкомитет начал работу по подготовке и объявил о начале сбора заявок в электронной форме. Заявки следует оформлять согласно положению (образец есть на сайте митрополии) и направлять на электронную почту music.oryol@mail.ru.