10 апреля 2020



Фестиваль «Святой Георгий» в Орле пройдет в онлайн-формате

Оргкомитет фестиваля православной молодёжи «Святой Георгий — 2020» сообщил о том, что в связи с принятыми в настоящее время санитарными и ограничительными мерами проведение фестиваля переносится до окончания их действия. Тем не менее, оргкомитет начал работу по подготовке и объявил о начале сбора заявок в электронной форме. Заявки следует оформлять согласно положению (образец есть на сайте митрополии) и направлять на электронную почту music.oryol@mail.ru.

 

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Опубликовано 10 Апр 2020 в 17:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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