Февраль в Орле продолжил череду погодных аномалий

Февраль 2019-го в Орле стал на 4,7°С теплее нормы. По данным многолетних наблюдений средняя температура февраля должна быть -6.7°, а по данным портала «Погода и климат», фактическая температура месяца составила -2.0°. При этом выпало 39 мм осадков или 103% от нормы. Самая низкая температура воздуха (-14.6°) была 23 февраля. Самая высокая температура воздуха (4.0°) была отмечена 16 февраля.

Напомним, в январе 2019-го выпало 46 мм или 107% от нормы осадков. А в декабре 83 мм — то есть 193% от нормы! Первый день марта также выдался с осадками и если весна будет поздней, как в прошлом году — половодье может доставить проблем жителям области.