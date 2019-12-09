Филателисты смогут увидеть «Гордость земли Орловской»

9 декабря УФПС Орловской области вводит в обращение новый художественный штемпель «Гордость земли Орловской», информирует пресс-служба регионального УФПС.

Эта надпись нанесена в верхней части оттиска, по бокам изображены лавровые ветви, внизу — г. Орёл 302000.

Штемпель будет введён в обращение во время торжественного мероприятия, посвящённого празднованию 80-летия Орловского областного Центра народного творчества, которое состоится 9 декабря в 13 часов в ОГАТ им. Тургенева. Для этого мероприятия УФПС орловской области специально подготовило почтовые карточки ограниченным тиражом.

Автор эскиза штемпеля — филателист — любитель Татьяна Овчарова.