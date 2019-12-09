9 декабря 2019



Филателисты смогут увидеть «Гордость земли Орловской»

9 декабря УФПС Орловской области вводит в обращение новый художественный штемпель «Гордость земли Орловской», информирует пресс-служба регионального УФПС.

Эта надпись нанесена в верхней части оттиска, по бокам  изображены лавровые ветви, внизу — г. Орёл 302000.

Штемпель будет введён в обращение во время торжественного мероприятия, посвящённого празднованию 80-летия Орловского областного Центра народного творчества,  которое состоится 9 декабря в 13 часов в ОГАТ им. Тургенева. Для этого мероприятия УФПС орловской области специально подготовило почтовые карточки ограниченным тиражом.

Автор эскиза штемпеля — филателист — любитель  Татьяна Овчарова.

 

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Опубликовано 09 Дек 2019 в 13:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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