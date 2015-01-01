Филатов ушел, кто следующий?

№19 (512) от 20 июня 2018 г.

В понедельник сайт «Орловские новости» со ссылкой на собственные источники в обладминистрации сообщил об отставке одного из самых одиозных чиновников из команды экс-губернатора Потомского – заместителя председателя правительства области Сергея Филатова.

Высокий пост в областном правительстве господин Филатов получил в 2015 году. В качестве зампреда он отвечал за привлечение инвестиций. Как показала практика, достичь каких-либо успехов на данном поприще господину Филатову не удалось. При этом на ниве инвестирования в собственное благополучие теперь уже бывший зампред преуспел: согласно его декларации о доходах (опубликована в прошлом номере «Орловской среды») Сергей Филатов являлся одним из самых богатых орловских чиновников.

Кроме того, имя Филатова стало широко известно простым орловчанам после публикации в федеральных СМИ протоколов допроса бывшей начальницы МУП РОУ Екатерины Стерелец, подозреваемой в получении взяток. Из опубликованных документов следовало, что госпожа Стрелец якобы передавала господину Филатову деньги (якобы для передачи губернатору Потомскому), чтобы сохранить свою должность. Впоследствии от своих показаний Стрелец отказалась.

В последнее время Филатов подвергался резкой критике депутатов облсовета за неудовлетворительное исполнение своих должностных обязанностей. При этом депутат Виталий Рыбаков настойчиво требовал отставки Филатова едва ли не с первых дней назначения врио губернатора Андрея Клычкова. Как видим, отставка состоялась спустя восемь месяцев.

Как прогнозируют политологи, за увольнением Филатова могут последовать и кадровые решения в отношении других чиновников. «Орловская среда» составила свой список возможных кандидатов на вылет и предлагает читателям попробовать угадать, кто будет следующим.

Заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области – руководитель Представительства Орловской области при Правительстве Российской Федерации Михаил Коротаев.

Заместитель председателя правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков.

Руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области Вадим Соколов.

Заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по экономике и финансам Вадим Тарасов.

Заместитель председателя правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов.

Руководитель департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин.

Заместитель Председателя Правительства Орловской области по внутренней политике Вячеслав Ерохин.

Руководитель департамента промышленности и торговли

Орловской области Геннадий Парахин.