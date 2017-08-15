Флешмоб «Потомский, уходи!»

№28 (476) от 10 августа 2017 г.

В среду, в рамках акции «Потомский, уходи!», которая уже несколько месяцев проходит в Орле, состоялся флешмоб, в котором приняли участие порядка 500 человек. Свое недовольство политикой орловского губернатора они выразили, выстроившись в живую надпись «Потомский, уходи!»

Организатор флешмоба депутат Орловского горсовета Сергей Елесин:

— Чтобы согласовать данное мероприятие, мне пришлось пройти огонь, воду и медные трубы. Хотел бы поблагодарить всех участников, которые пришли, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Поверьте, вместе мы сможем отправить Потомского в отставку!

 

Ушел по-честному
Губернатор сказал: "Надо", депутаты ответили: "Есть!"
Гнилая отрыжка залоговых аукционов
Опубликовано 11 Авг 2017 в 13:20. В рубриках: Политика. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 195

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