Флешмоб «Потомский, уходи!»

№28 (476) от 10 августа 2017 г.

В среду, в рамках акции «Потомский, уходи!», которая уже несколько месяцев проходит в Орле, состоялся флешмоб, в котором приняли участие порядка 500 человек. Свое недовольство политикой орловского губернатора они выразили, выстроившись в живую надпись «Потомский, уходи!»

Организатор флешмоба депутат Орловского горсовета Сергей Елесин:

— Чтобы согласовать данное мероприятие, мне пришлось пройти огонь, воду и медные трубы. Хотел бы поблагодарить всех участников, которые пришли, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Поверьте, вместе мы сможем отправить Потомского в отставку!