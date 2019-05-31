31 мая 2019



Фольклор с иностранным акцентом. На «Троицких хороводах» анонсировали open-air

«В рамках фольклорного праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» состоится Open air «Этнолето» — такое загадочное объявление появилось на сайте облправительства. Похоже, орловских чиновников ни грамма не смутил тот факт, что слова «фольклор» и «Open air» смотрятся в одном предложении совершенно нелепо.

Чтобы добить читателей наверняка, приведем еще одну цитату из нетленного сообщения: «Под яркие летние музыкальные композиции в стиле этно от известных орловских DJ (DJ White, DJ Moto-moto, DJ Lara Raitner) девушки примут участие в перформансе «Гадание на венках»: смогут узнать, в какой стороне живет суженый».

Не будем акцентировать внимание, что фольклорный фестиваль будут поддерживать ди-джеи исключительно с англоязычными псевдонимами. Добавим лишь, что кроме «перформанса», «Open air» и DJ, в релизе присутствует такой неотъемлемый атрибут орловского фольклора как «квест». Собственно, этой информации вполне достаточно, чтобы понять, как выглядит фольклор в представлении орловских чиновников.

 

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Опубликовано 31 мая 2019 в 17:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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