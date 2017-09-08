Фонд капремонта не выходит на связь с городскими властями

Ситуацию с капитальным ремонтом домов накануне отопительного сезона рассмотрели на заседании профильного комитета горсовета. Ситуация удручающая. Представитель фонда капремонта не пришел на заседание комитета. Более того, по словам сотрудников городской администрации, если раньше один из заместителей руководителя фонда буквально дневал и ночевал вместе с сотрудниками профильного управления для решения текущих вопросов капремонта — то теперь сотрудники фонда вообще не выходят на связь. Руководитель фонда до сих пор не назначен — есть исполняющая обязанности.

Между тем, в этом году параллельно идут работу по недоделанным домам из программы 2016-го и плюс начались работы по 81 дому из программы 2017 года. И что характерно, из 81 дома — по 37 у городских властей нет уверенности, что там без проблем начнется отопительный сезон. Хорошо, если в рамках капремонта еще не успели срезать трубы отопления — тогда дом можно по славной орловской традиции перекинуть на следующий год. А как быть в тех домах, где отопление демонтировано? (Например, как мы уже писали, в доме №5 по улице Гуртьева срезаны батареи отопления в подъездах). Ответ на этот вопрос, скорее всего, городские власти получат с приходом холодов.