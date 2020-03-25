25 марта 2020



Фонд соцстрахования открыл «горячую линию» по оплате «карантинных» больничных

Специалисты Орловского регионального отделения Фонда социального страхования готовы разъяснить порядок назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период нахождения на карантине в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщает региональное отделение ФСС, Оформить больничный после возвращения из-за рубежа теперь можно дистанционно. Достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд. Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан. Новый порядок действует с 20 марта 2020 года. Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Вопреки стандартной практике, когда гражданин получает оплату после закрытия больничного, первая выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая – после закрытия листка нетрудоспособности.

Получить консультацию по вопросам назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период нахождения на карантине в связи с распространением коронавирусной инфекции можно по номерам «горячей линии» Фонда социального страхования — 88003027549 или 8(4862)548181.

 

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Опубликовано 25 Мар 2020 в 14:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 32

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