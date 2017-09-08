Фондом капремонта заинтересовалась прокуратуру из-за приемки невыполненных работ

По материалам проверки, проведенной прокуратурой Железнодорожного района Орла, возбуждено уголовное дело о мошенничестве при проведении капитального ремонта. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

В ходе проверки было установлено, что в апреле 2016 года между Региональным фондом капитального ремонта и ООО «Москомреставрация» был заключен договор на проведение работ по капремонту в жилом доме № 104 по улице Московской в Орле. Несмотря на то, что часть работ на общую сумму 494 тыс. руб. фактически не выполнена, были подготовлены и подписаны акты приемки выполненных работ. Следствие по делу продолжается.

 

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Опубликовано 19 Дек 2017 в 17:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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