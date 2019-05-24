Фонтанное МММ: подряды на благоустройство в Орле получают «свои» фирмы

Фото © «Московская газета»/Алексей Нилов, Ксения Куркатова

«Московская газета»,

24.05.2019

https://mskgazeta.ru/obshchestvo/fontannoe-mmm—podryady-na-blagoustrojstvo-v-orle-poluchayut-svoi-firmy.html

Контрольно-счетная палата заподозрила чиновников администрации Орла в коррупции при проведении конкурсов на благоустройство знаковых объектов города.

Если два стоящих рядом магазина предложат вам одинаковый товар по разным ценам, очевидно, что вы его купите там, где дешевле. И так поступит любой здравомыслящий и практичный человек. Однако, видимо, чиновникам города Орла чужды как здравомыслие, так и практицизм: иначе как объяснить, почему в конкурсе на право заключения муниципального контракта по капремонту фонтана в городском парке победила компания, предложившая стоимость более 40 млн рублей, и «пролетела» фирма, готовая взяться за эту работу за 25 млн?

Впрочем, отсутствие здравомыслия и практицизма у орловских чиновников – это только одна из рабочих версий, объясняющих странную победу в этом и ряде других конкурсов по благоустройству компании, предлагающей значительно более высокую стоимость работ. А вот ревизоры Контрольно-счетной палаты Орла предложили другую: факты, выявленные в ходе проверки КСП, свидетельствуют «о наличии в действиях должностных лиц Администрации г. Орла признаков коррупции» – так написано в отчете палаты от 10 декабря 2018 года, утвержденном Коллегией КСП протоколом № 37. А расследование, проведенное корреспондентами «Московской газеты», позволяет предположить, что нити этой самой коррупции ведут на самый верх регионального политического Олимпа…

Впрочем, расскажем обо всем по порядку.

Лужу, штукатурю, фонтаны починяю

Конкурсы на муниципальные контракты по благоустройству знаковых городских территорий в 2018 году проходили, не побоимся этого слова, захватывающе. Так, на сайте госзакупок есть информация о муниципальном контракте на выполнение работ по ремонту фонтана в Детском парке Орла. Цена контракта – 15285770 рублей.

Изюминка ситуации в том, что, как следует из информации системы, закупка была осуществлена у единственного поставщика. Хотя портал «ОрелГрад» сообщает, что в конкурсе хотела принять участие компания, предлагавшая выполнить работы на полтора миллиона дешевле, однако она по каким-то странным причинам «пролетела» мимо конкурса…

Итог: в тяжелой и неравной борьбе с самой собой победу одержала местная компания ООО «Триумф», учредителем и генеральным директором которой, согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, значится некий Маркин Алексей Геннадьевич. Уставный капитал – классические 10 тысяч рублей. Компания совсем юная – появилась на свет она 10 февраля 2017 года. Среднесписочная численность, по информации того же сервиса, – два (!) человека. И – внимание! – основным видом ее деятельности является производство штукатурных работ. Однако все эти нюансы не помешали «Триумфу» триумфально получить контракт на 15 миллионов с хвостиком…

Только КСП Орла и нам кажется, что здесь что-то не так? А для местных правоохранителей, видимо, все в порядке?

Театр одного актера

Еще интереснее вышло с открытым аукционом в электронной форме на предмет ремонта фонтана и входной группы в городском парке культуры и отдыха. Согласно протоколу рассмотрения заявок помочь городу Орлу в этом деле вызвались четыре компании. Однако три из них не были допущены к участию в аукционе: одна, как выяснилось, предлагала не ту траву, у другой подкачали насосы, у третьей – фильтры. Итог: аукцион признан несостоявшимся, и контракт на общую сумму свыше 40 млн рублей достался некоему ООО «Техспецкомплект». При этом, как пишет «ОрелГрад», до конкурса по странному стечению обстоятельств не дошла компания, предлагавшая выполнить работы не за 40, а за 25 миллионов рублей. Впрочем, что это мы? Если делать – то хорошо, а скупой, как известно, платит дважды.

Удивительное дело: учредителем компании, получившей контракт, согласно данным Rusprofile, является Маркина Светлана Валерьевна. Вспоминаем победителя конкурса на ремонт фонтана в Детском парке – ООО «Триумф», где учредитель и гендиректор – Маркин Алексей Геннадьевич.

Вот это совпадение! Как в сказке, правда?

И еще одно просто феерическое совпадение: некто Маркин Михаил Геннадьевич долгое время был помощником зампреда Орловского областного совета народных депутатов Олега Кошелева! Является ли он таковым сейчас, неизвестно, но старая дружба, как правило, не ржавеет. А Кошелев, в свою очередь, по утверждению источников издания, находится в довольно близких отношениях с председателем областного Совета Леонидом Музалевским… l

Нам почему-то кажется, что местные УФАС, следком и прокуратура должны просто рыдать над такими совпадениями. Однако ж не рыдают: ничего не слышно ни о возбужденных уголовных делах, ни даже о доследственных проверках.

Точечное украшательство

Впрочем, может, мы зря «катим бочку» на уважаемых в регионе людей? Может быть, работы выполнены хорошо? Редакционная группа «Московской газеты» побывала в городском парке культуры и отдыха вместе с депутатом Орловского городского Совета депутатов Евгением Косоговым.

По факту – приведена в цивилизованный вид только очень небольшая часть парка. Четко видна граница между отремонтированной зоной и территорией, которой не коснулась рука сотрудников компании-подрядчика. Буквально в 30 метрах от нового фонтана – дорожки с разбитым в хлам асфальтовым покрытием.

Ну а туалет в парке – это вообще отдельная песня. Фактически использовать его по назначению невозможно, поэтому местные жители, уж простите за натурализм, вынуждены справлять нужду рядом.

Депутат Евгений Косогов недоумевает: неужели часть выделенных денег нельзя было пустить на ремонт этого, несомненно, нужного для людей заведения?

Есть, кстати, и другие вопросы по городскому парку…

«В 2018 году половина парка была огорожена полгода, а сделали в итоге только небольшую часть парка, – говорит Евгений Косогов. – Была уложена тротуарная плитка и отреставрирован фонтан. Однако в рамках правового поля вся территория парка является памятником истории и культуры регионального значения. Соответственно, проведение любых работ в нем должно согласовываться с депутатами городского Совета и обсуждаться на общественных слушаниях, но ничего этого сделано не было».

Евгений Косогов предполагает, что сметы на ремонт фонтана не вполне соответствуют реальности: ведь фонтан на этом месте уже был, а значит, присутствуют и все коммуникации. Сейчас просто уложен новый гранит, установлена светотехника и некоторые дополнительные элементы.

А еще этот чудо-фонтан, как поведала нам в парке случайная прохожая, музыкальный. По словам женщины, она слышала от фонтана только две мелодии: «День Победы» и песенку из фильма про Буратино…

Так кому, скажите, нужно это точечное украшательство?

Сам себе заказчик

Вовсе за гранью добра и зла история с капитальным ремонтом сквера «Юность» у фонтана напротив завода имени Медвдева. История с городским парком здесь повторилась в точности: согласно протоколу рассмотрения заявок, три потенциальных конкурсанта не были допущены до процедуры, а контракт на 47389040 рублей был заключен – с кем бы вы думали? – конечно же, с ООО «Техспецкомплект»!

Что интересно: согласно уже упоминавшемуся отчету КСП Орла, рабочая документация, то есть технологические решения фонтана, была разработана сторонней организацией по заказу ООО «Техспецкомплект», а потом «Техспецкомплект» (видимо, по широте души?) безвозмездно передал их Управлению муниципального имущества и землепользования города Орла. А теперь – бинго! – как указано в отчете КСП, именно эта документация использовалась при проведении аукциона, единственным участником которого стало ООО «Техспецкомплект». То есть фактически получилось, что документация была заранее разработана по заказу одного из участников конкурса!

Так-так, где там у нас УФАС Орловской области? Где полиция, СК и прокуратура?

Дальше – еще чудеснее. Согласно отчету КСП, указанная рабочая документация на фонтан разработана еще в конце 2017 года. То есть ДО проведения общественного опроса и утверждения территорий, подлежащих благоустройству в 2018–2022 годах. Также пишется, что ООО «Техспецкомплект» не могло располагать информацией о результатах отбора территорий для благоустройства и другими важными данными: техническими параметрами предполагаемым внешним видом фонтана, объемом финансирования объекта. А ведь без этих данных разработка технической документации невозможна, однако ж она была разработана. Выходит, ответственные лица ООО «Техспецкомплект» обладали всей необходимой для этого информацией? Но, позвольте спросить, откуда?

И предположения на этот счет, сами понимаете, вырисовываются очень интересные…

Почему они до сих пор на свободе?

Рассказывать о нарушениях при проведении конкурсов на распределение муниципальных подрядов в Орле можно до бесконечности, посему – остановимся. Подытожим главное: в руководящий состав фирм, получающих самые «жирные» контракты, входят мужчина и женщина с одинаковой фамилией: Маркин Алексей Геннадьевич и Маркина Светлана Валерьевна. А Маркин Михаил Геннадьевич долгое время был помощником зампреда областного Совета депутатов Олега Кошелева, ниточки от которого, как уже говорилось, ведут к председателю областного Совета Леониду Музалевскому.

Воля ваша, но это похоже на какой-то семейный подряд с выходом на высшие политические сферы региона. Вопрос только один: почему этой славной командой до сих пор не заинтересовались правоохранители?

S. Просим считать настоящую публикацию официальным обращением в УФАС Орловской области, СУ СК РФ по Орловской области и прокуратуру Орловской области. В случае отсутствия реакции в установленный законом срок редакция намерена обратиться к федеральному руководству упомянутых ведомств.

Источник публикации: https://mskgazeta.ru/obshchestvo/fontannoe-mmm—podryady-na-blagoustrojstvo-v-orle-poluchayut-svoi-firmy.html