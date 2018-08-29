Фонтаны не по карману

№29 (522) от 29 августа 2018 г.

Орёл получит «в подарок» несколько очень дорогих и технически сложных фонтанов. При этом обслуживание дорогущих объектов, скорее всего, ляжет на плечи городского бюджета. По крайней мере, об этом зашла речь на заседании профильного комитета облсовета. Замглавы городской администрации Олег Минкин пояснил, что фонтаны после запуска будут поставлены на баланс управления коммунальным хозяйством, которое и будет заниматься поддержанием их работоспособности. Между тем, руководитель городской КСП Татьяна Успенская неоднократно отмечала, что, если город берет на себя дополнительные расходные обязательства, он должен указать и источник дополнительных доходов. Так устроена бюджетная система: хочешь больше тратить – ты должен больше зарабатывать. А с собственными доходами у города беда. С огромным трудом и с привлечением кредитов удалось разблокировать счета образовательных учреждений. И в этой ситуации город должен будет найти еще и деньги на текущий ремонт и содержание фонтанов.

А чинить там есть что. Вот как наши коллеги с сайта РИА57 описывают устройство фонтана в сквере Юность: «Под фонтаном имеется технический этаж, что позволит в любое время проводить профилактические и плановые осмотры инженерных сетей незаметно для глаз горожан. По проекту новый фонтан будет светодинамическим. Вокруг него установлены восемь динамиков, из которых по вечерам будет играть классическая музыка, а струи – «танцевать» в такт». А вот устройство другого фонтана, в Детском парке: «В центре верхней чаши фонтана одна пенная струя воды. Второй контур – шесть двухуровневых форсунок в виде цветка. Далее водные арки с ламинарным эффектом. В четвертом контуре шесть форсунок. Все струи должны быть подсвечены подводными светильниками. Предусмотрены фильтрационная установка, акустическая система, анемометр. Последний предназначен для измерения скорости ветра. Блок контроля должен считывать информацию и преобразовывать ее в сигналы управления. При сильном ветре отключаются насосы или снижается частота вращения, чтобы предотвратить выплескивание воды из фонтана».

Наконец, стоит вспомнить совсем свежую историю нашего города, с которой приезжие «варяги» вряд ли знакомы. При сити-менеджере Михаиле Берникове фонтан на бульваре Победы отремонтировали представители орловского бизнес-сообщества. И подарили городу эту дорогую «игрушку». Естественно, денег на поддержание одного фонтана в нищей городской казне не нашлось и потихоньку-полегоньку фонтан начал приходить в упадок. Сначала из чаши убрали цветочные конструкции. Потом отбилась облицовочная плитка. Наконец, фонтан просто высох. И было это всего каких-то 5-6 лет назад! Повторим: денег не нашли даже на один фонтан в самом центре города. А теперь Орлу нужно искать в дырявой казне средства сразу на четыре устройства, причем куда более сложные в техническом плане.

Как сообщили наши коллеги из ТРК «Истоки», новый фонтан, оборудованный в сквере Юность, ориентировочно потребует более миллиона рублей в год на обслуживание (точная сумма пока не называется). Более простой фонтан на бульваре Победы также будет «съедать» из бюджета по миллиону рублей ежегодно. В какую цену обойдутся городу еще два фонтана – в городском и Детском парках – станет известно уже совсем скоро, при формировании бюджета на будущий год. Кстати, тогда же депутатам придется указать и источник дополнительных доходов – за счет чего же город будет обслуживать эти дорогущие «игрушки». Ведь отказаться от непосильной ноши городские депутаты не смогут.