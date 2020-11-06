6 ноября 2020



Фотофакт: больные орловцы стоят по нескольку часов на ногах в очереди к врачу

В социальных сетях появились снимки очереди в поликлинике Боткина в Северном районе Орла. Снимки на своей странице разместила редактор «Городской газеты» Екатерина Глазкова.

О том, что происходит в коридорах поликлиники, рассказал преподаватель Александр Наголюк. “К участковому терапевту с симптомами ОРВИ и бронхита попасть нельзя, для этих больных выделили узкий коридорчик инфекционного отделения. Около 60 кашляющих, чихающих, температурящих людей как сельди в бочке. (…) Стартовал пятый час. Гляжу с сочувствием на людей, которые стоят уже больше трёх часов вдоль стеночки, ибо свободных мест на шести лавочках нет. Кто-то скажет, мол, а что такого? Отвечу просто – попробуйте постоять хотя бы один час да ещё и с температурой”, — описал ситуацию Александр.

Смогут ли орловские власти найти деньги на покупку десятка дополнительных кушеток — вопрос скорее риторический. В бюджете региона можно найти средства на что угодно, например, сотни миллионов на обустройство фонтанов и укладку плитки в общественных местах выделяются без каких-либо проблем. Когда же речь заходит об элементарной заботе о больных людях — увы, на эти цели денег нет.

 

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Опубликовано 06 Ноя 2020 в 13:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 49

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