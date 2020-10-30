Фотофакт: орловцы ездят в маршрутках как селедки в банке

В группе ВК “Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru” опубликовали фоторепортаж с одной из остановок областного центра. Пока областные власти призывают жителей соблюдать социальную дистанцию — орловцы вынуждены добираться домой в битком набитых маршрутках.

Проблемы с движением маршруток не удается решить вот уже нескольким мэрам и сити-менеджерам. Очередной дефицит машин может быть следствием массового заболевания водителей. Хотя и до пандемии уехать вечером в Орле было серьезной проблемой, которую если и решали, то на очень непродолжительное время.