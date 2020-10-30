30 октября 2020



Фотофакт: орловцы ездят в маршрутках как селедки в банке

В группе ВК “Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru” опубликовали фоторепортаж с одной из остановок областного центра. Пока областные власти призывают жителей соблюдать социальную дистанцию — орловцы вынуждены добираться домой в битком набитых маршрутках.

Проблемы с движением маршруток не удается решить вот уже нескольким мэрам и сити-менеджерам. Очередной дефицит машин может быть следствием массового заболевания водителей. Хотя и до пандемии уехать вечером в Орле было серьезной проблемой, которую если и решали, то на очень непродолжительное время.

 

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Опубликовано 30 Окт 2020 в 17:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 35

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