6 ноября 2020



Фотофакт: работа орловской “скорой” была парализована из-за сбоя программы

Фельдшер “скорой помощи” и руководитель регионального отделения профсоюза медиков “Действие” Дмитрий Серегин опубликовал на своей странице ВК фото программы, которая вышла из строя на 4 часа! “В информационной системе скорой помощи случился технический сбой, причем не только в Орле, но и в районах области. Медицинская информационная программа зависла, диспетчеры в режиме аврала записывают вызовы. Такая ситуация случается не в первый раз, однако качество оборудования и закупленного ПО такое, что приходится лишь разводить руками. Вызовы и так идут с серьезными задержками, но теперь и бригады и диспетчерская вынуждены по-старинке записывать на бумажку”, — написал Дмитрий Серегин.

При этом он добавил, что проблема со сбоями в компьютерном обеспечении добавила проблем к уже существующему жесточайшему дефициту медработников, многочасовым очередям в поликлинику и таким же многочасовым ожиданиям приезда “скорой”. “Мало нам недостаточного количества КТ или тестов на ковид. Теперь ещё так расхваливаемая департаментом здравоохранения информационная система прямо сейчас не работает и это может сказаться на жизни и здоровье людей. Я напомню, на нее в этом году было заложено почти полмиллиарда рублей. Это почти 200 машин скорой помощи”, — отметил Дмитрий Серегин.

 

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Опубликовано 06 Ноя 2020 в 12:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 41

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