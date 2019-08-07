Фотофакт: в Орле начались работы в здании бывшего Орелсоцбанка

В группе «Новостройки города Орла» очевидцы выложили фотографии начавшихся работ в здании бывшего «Орелсоцбанка» на набережной Дубровинского, 70. Вопрос преобразований был очень жарким в марте 2018-го на сессии городского совета. Дело в том, что строение располагается в границах заповедной зоны № 3 и требовалось согласование с депутатами. Вопросы возникли по высоте строения после ремонтных работ и по судьбе технического этажа, который предстоит переделать. Депутатов заверили, что проектом не предусматривается увеличение параметров существующего объекта (высоты, количества этажей).