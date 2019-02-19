Фотофакт: в Орле продолжают высаживать пассажиров на проезжую часть

В группе ВК «Город Орёл» появился снимок остановки общественного транспорта в районе Центрального рынка. Как мы уже неоднократно писали — первая маршрутка останавливается у самого края «серого заборчика» перед пустой остановкой. Все следующие автобусы вынуждены ждать. Но зачастую, как на представленном фото — водители просто открывают двери и пассажиры ходят туда-сюда по проезжей части. Если же кто-либо из пассажиров не хочет рисковать жизнью и поднимает руку, требуя у только что отъехавшего водителя остановиться как положено на остановке, в большинстве случаев такие действия ни к чему не приводят — маршрутка продолжает погоню за прибылью. Подобные случаи можно встретить не только на переулке Воскресенском.

Фото из группы «Город Орел»