26 июля 2019



Фотозагадка: В Орле на территории школы люк скромно прикрыли досочками

В группе «Орлец» в соцсети ВК появилась фотозагадка — читателям предлагают определить, на территории какого учебного заведения сделан снимок. В кадре люк очень похожий на ливневую канализацию. Только вместо положенной решетки, отверстие в земле прикрывают три доски. Ракурс фотографии выбран таким образом, что в кадр попадает и край рядом расположенного трехэтажного здания. Удручающе выглядит не только деревянная заглушка на люке, но внешний вид самого строения. Если это действительно школа, то риторический вопрос — что нужнее городу: фонтаны или ремонт учреждений образования — отпадает сам собой.

Напомним, только на содержание одного фонтана в Городском парке из муниципального бюджета тратится порядка полутора миллионов рублей ежегодно. В Орле в ближайшее время появится еще три фонтана: перед зданием бывшего завода УВМ, в сквере Ермолова и на реке Оке в районе Детского парка. Каждое из этих сооружений будет «проедать» в бюджете города ощутимую дыру ежегодно. Ранее только один фонтан на бульваре Победы оказался заброшен, так как городские власти посчитали расходы на разноцветные струйки воды не первоочередными. У новых властей новые приоритеты.

Фото из группы ВК «Орлец»

 

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Опубликовано 26 Июл 2019 в 14:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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