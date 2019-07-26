Фотозагадка: В Орле на территории школы люк скромно прикрыли досочками

В группе «Орлец» в соцсети ВК появилась фотозагадка — читателям предлагают определить, на территории какого учебного заведения сделан снимок. В кадре люк очень похожий на ливневую канализацию. Только вместо положенной решетки, отверстие в земле прикрывают три доски. Ракурс фотографии выбран таким образом, что в кадр попадает и край рядом расположенного трехэтажного здания. Удручающе выглядит не только деревянная заглушка на люке, но внешний вид самого строения. Если это действительно школа, то риторический вопрос — что нужнее городу: фонтаны или ремонт учреждений образования — отпадает сам собой.

Напомним, только на содержание одного фонтана в Городском парке из муниципального бюджета тратится порядка полутора миллионов рублей ежегодно. В Орле в ближайшее время появится еще три фонтана: перед зданием бывшего завода УВМ, в сквере Ермолова и на реке Оке в районе Детского парка. Каждое из этих сооружений будет «проедать» в бюджете города ощутимую дыру ежегодно. Ранее только один фонтан на бульваре Победы оказался заброшен, так как городские власти посчитали расходы на разноцветные струйки воды не первоочередными. У новых властей новые приоритеты.

Фото из группы ВК «Орлец»