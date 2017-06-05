Фраер не видит

Грозит ли губернатору Потомскому «увольнение по слабоумию»?

Газета «Наша версия» №21 от 05.06.2017

фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

В 2010 году помощник президента Путина Сергей Приходько рассуждал о том, чтобы «ввести в формулировки по оценке деятельности губернаторов такую статью, как «увольнение по слабоумию». Сегодня эти слова весьма актуальны. Отдельные главы регионов отличаются не только своеобразными устремлениями, но и не особо адекватными публичными суждениями. И одним из лидеров тут, как свидетельствует пресса, может являться губернатор Орловской области Вадим Потомский.

Начнём с анекдота в тему. «Больной приходит к врачу-психиатру и говорит: «Доктор, огромное вам спасибо за то, что вы вылечили меня от мании величия!» Доктор с сомнением спрашивает: «А в чём это выражается?» Больной: «Ну как же, доктор, я теперь человек фантастической, просто феноменальной скромности».

Человек фантастической скромности

Вадима Потомского трудно упрекнуть в излишней скромности. Как это часто свойственно людям, родившимся на Востоке, он безотчётно любит все титулы, звания и должности. На официальном сайте орловской администрации были указаны его «достижения» – звание подполковника, а также, по всей видимости, и мастера спорта СССР по дзюдо. Шло время, и выяснилось, что звания майора и подполковника губернатор получил незаконно, приказы отменили, а о том, откуда появилось звание мастера спорта СССР, похоже, не имеет понятия ни пресс-служба администрации, ни Министерство спорта…

Поначалу фразы «мы с Владимиром Владимировичем» и «мы с Дмитрием Анатольевичем» не сходили у Потомского с языка. Но вот незадача: «Владимир Владимирович» последний раз встречался с ним почти два года назад, а «Дмитрий Анатольевич», чей визит орловский губернатор анонсировал ещё в ноябре 2015 года, в Орёл, по-видимому, так и не приехал.

Стремление «приблизиться» к известным и заслуженным людям у социологов и психиатров носит название To bask in reflected glory, что в переводе значит: «Греться в лучах отражённой славы». Это, как мне кажется, «фирменный стиль» Потомского.

«Скромность» Потомского вышла даже на международный уровень. 21 января 2015 года, по всей видимости, после того как на два часа он опоздал на расширенное заседание коллегии Следственного управления СКР по Орловской области, господин Потомский сослался на то, что ему помешала тема, касающаяся американского президента Барака Обамы: «Пришлось кое-что пообсуждать. Тем более вы знаете вчерашнее заявление президента Соединённых Штатов Америки, как он развалил экономику России, ну это немножко будоражит лично меня, потому что по ходу такие вещи я не могу слышать».

Конечно, всё это «будоражит»: Потомский и Медведев, Потомский и Путин, Потомский и Обама. Скоро в Орле начнут спрашивать: «А что это за тип рядом с Потомским?»

Католики – не христиане, а советское государство основал не Ленин

Вот вам простой вопрос. Может ли психически нормальный губернатор, учившийся в советской школе и имеющий два высших образования, делать вынесенные в подзаголовок заявления? Нет? Но цитаты принадлежат Вадиму Потомскому!

13 июня 2016 года на пресс-конференции в «Интерфаксе», во время которой Потомский отправил Ивана Грозного с сыном в Петербург, он рассказал: «С Италии приехал некий наместник и требовал от Ивана Грозного, в требовательной форме, чтобы Русь приняла католическую веру. Он этого не позволил и сказал: «У нас своя православная вера, мы христиане».

Неужели это не глава региона, а его кумир Иван Грозный был таким странным, что не считал приверженцев католицизма христианами?

А какую оценку поставили бы Вадику Потомскому в школе, если бы он на уроке истории сообщил, что Советское государство и Российскую Федерацию основал вовсе не Ленин? Двойку?

3 апреля 2017 года на заседании областного Совета народных депутатов член ЦК КПРФ Вадим Потомский отвечал на вопрос об осквернении памятников Ленину на Орловщине. И выдал сенсацию: «Владимир Ильич Ленин не является основателем Российской Федерации и Советского государства. Немножко так».

Может быть, ему надо ещё поучиться? С ним, вероятно, не согласился даже Геннадий Зюганов. Выступая в Госдуме на открытии выставки «В.И. Ленин и первые декреты Советской власти», лидер КПРФ называл её первой выставкой, «посвящённой основателю Российской Федерации – великого союзного государства В.И. Ленину».

На днях, защищая от журналистов местного епископа, получившего Toyota Land Cruiser под 6 млн рублей в дар, Вадим Потомский сразил столичных журналистов цитатами: «Где есть критерий – это можно для священника, а вот это нельзя. …Бог не фраер. Он всё видит. И суд бывает только один: божий суд. У нас это идёт до патриарха: не те часы, не так живёт, не на тех машинах ездит». И дело не в использовании воровского лексикона, а в том, что, кажется, руководитель вообще не отдаёт себе отчёт в сформировавшейся повестке. Ведь дело не в самом обладании роскошью служителями господа, что у большинства также вызывает вопросы, сколько в конфликте со СМИ. Ведь редакция «Орловские новости» получила жёсткое требование об удалении материала, а после огласки епископ поспешил отказаться от письма. И всё это напёрстничество порядком позабавило публику и сыграло уже однозначно не в пользу церкви.

Велика фигура, но это фигура речи

А можно ли себе представить, что адекватный человек будет публично признаваться в совершённых им правонарушениях? Обратимся к курсу лекций по уголовному праву: «Лица, душевнобольные, слабоумные, не способные осознавать характер совершаемых ими действий или оценивать их социальное значение, а также не способные руководить своими действиями из-за поражения волевой сферы психики, не могут действовать умышленно или неосторожно в уголовно-правовом смысле». Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая. Т. 1. М., 1994. С. 145.

Осторожность Вадим Потомский, как мне кажется, потерял уже давно, а многие его откровения можно было бы списать лишь на неспособность осознавать характер и последствия сказанных им слов.

В 2014 году, если довериться информации газеты «Красная строка», он на партийной конференции публично признался в том, что лично приостановил печать этой газеты. Ведь данное может быть расценено как воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, ст. 144 ч. 2 УК РФ (до двух лет лишения свободы)?

Если довериться информации из упомянутой выше газеты, то можно узнать, что 21 января 2015 года, выступая на коллегии СУ СКР, губернатор Потомский учил правоохранителей работать: «Когда у человека – вы сейчас поймёте, о ком я говорю, – есть четыре уголовных дела, а вы у него не берёте подписку о невыезде, это для меня удивительно… Он нервирует социальную обстановку в целом субъекте. Вы ему это дозволяете». По-моему, психически нормальный человек, да ещё на губернаторской должности, не может допускать такого всплеска эмоций. В речах Потомского мне часто видны ложные умозаключения, повторение мыслей, наличие навязчивых идей, разорванность мышления, симптом остановки мыслей, неестественная экспрессия в эмоциях. А это уже возможные симптомы грозного заболевания – шизофрении.

Медики могут трактовать слова Потомского по-своему, а юристы – со своей колокольни, например даже как деяние, предусмотренное частью 3 статьи 294 УК РФ – воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования с использованием служебного положения (до четырёх лет лишения свободы).

Через полтора месяца губернатор публично признался в том, что ему предлагали взятку. Произошло это во время его беседы с Владимиром Соловьёвым на радиостанции «Вести FМ» 5 марта. Потомский рассказал, что некие бизнесмены, задумавшие строить кирпичный завод, интересовались, какая, собственно, его, губернаторская, доля, предлагали варианты «отката». Сокрытие подобного может быть признано нарушением федерального закона «О противодействии коррупции» и чревато отстранением от должности.

Руководителю пресс-службы администрации пришлось заявить, что высказывание Потомского – это «фигура речи».

Что было бы, если бы стало известно, что не так давно к участковому психиатру в городе первого салюта обратился высокопоставленный гражданин, который пожаловался на психически неуравновешенное состояние? А если в его жалобах звучали словосочетания «чувствую себя очень подавленно», «не знаю, как дальше жить» и «не понимаю, что делать дальше». Больной сообщил о том, что прежде лечился по поводу черепно-мозговой травмы, ему были бы даны медицинские рекомендации? Но о таком вряд ли станет известно, ведь раскрывать врачебную тайну и личные данные нельзя.

Не призывая читателей проводить какие-то аналогии (мы их считаем исключительно случайными), всё же напомним, что у тех, кто постоянно видит и интересуется деятельностью Потомского и слушает его выступления, всё больше возникают сомнения относительно наличия патологии или стойкого расстройства личности, которому свойственны неуравновешенность, немотивированная агрессия и невозможность критически оценивать своё поведение. Как утверждают психиатры, к таким расстройствам «относятся аффективные и параноидные расстройства, шизоидное нарушение, эмоциональная неустойчивость, истерия». И тут возникают вопросы…

Источник публикации: https://versia.ru/grozit-li-gubernatoru-potomskomu-uvolnenie-po-slaboumiyu