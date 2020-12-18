Французские муларды успешно прошли карантин

В Орловском районе сняли с карантина партию импортных утят, ввезенных в октябре 2020 года из Франции в ООО «Мулард утка». Выгрузка 2000 голов птицы проводилась под контролем специалистов Россельхознадзора. Суточные утята, в рамках карантина, прошли весь комплекс необходимых наблюдений — и случаев возникновения инфекционных заболеваний не зарегистрировано. На момент снятия с карантина все поголовье птицы признано клинически здоровым и передано владельцу для дальнейшего использования.

Подобный карантин утят в хозяйстве-получателе является доп.гарантией от заноса заразных заболеваний птицы из иностранных государств. Кстати, как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, с начала 2020 года на территорию Орловской области ввезено более шестидесяти двух тысяч голов импортной птицы.

Если вдруг кто не в курсе — муларды появились в результате экспериментов французских селекционеров благодаря скрещиванию мускусной утки и белой пекинской. Птицы впервые выведены в 60-х годах прошлого века, и с тех пор востребованы в сельском хозяйстве. Близкие сородичи породы не встречаются в дикой природе, поскольку родиной белой пекинской утки является Евразия, а индоутки – Южная Америка. От своих родителей утки получили лучшие родовые признаки: от «пекинок» – крупные размеры, от индоуток – нежное, диетическое мясо. Естественным образом гибриды муларды не дают потомство, поэтому в пополнении семейства участвует человек.