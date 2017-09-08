ФСС рассказало обо всех случаях производственного травматизма за месяц

Фонд социального страхования опубликовали обзор случаев травматизма на предприятиях Орловской области. За минувший месяц произошло 13 происшествий, из которых в одном случае травмы были квалифицированы как тяжелые, в остальных — как легкие. Хотя, понятие «легкое» звучит не так уж легко. Например, одному рабочему ампутировали фалангу пальца после того, как его затянуло под ремень на шкиву. Токаря перебросило через станок и ударило об пол, когда он подскользнулся и его запило вращающейся деталью.

Тяжелый случай произошел в Должанском районе 29 октября. 30-летний скотник сельскохозяйственного кооператива при уборке отходов упал в завальную яму и, получив множественные травмы, потерял сознание. Его вытащили и доставили в больницу, где ему диагностировали открытый перелом локтевой кости со смещением, рвано-скальпированную рану предплечья, вывих шейного позвонка, множественные ушибы и ссадины тела, рук и ног.

Как пояснили в пресс-службе ФСС, человек, получивший травму на производстве или профзаболевание, может рассчитывать на всестороннюю помощь Фонда социального страхования, в том числе пособие по временной нетрудоспособности, оплачиваемого в связи со страховым случаем в размере 100 % среднего заработка работника. Если по решению бюро медико-социальной экспертизы пострадавшему будет установлен процент утраты трудоспособности, то назначается также единовременная и ежемесячные страховые выплаты непосредственно из бюджета регионального отделения.

Реабилитация пострадавших на производстве осуществляется по двум направлениям. Первое — лечение застрахованных непосредственно после тяжелого несчастного случая. Это так называемая ранняя реабилитация. Система взаимодействия Орловского отделения Фонда с работодателями и медучреждениями региона позволяет своевременно начать курс реабилитации пострадавшего и свести к минимуму последствия тяжелого несчастного случая. Второе направление в реабилитации — это оплата дополнительных расходов на основании программы реабилитации пострадавшего, разрабатываемой учреждениями медико-социальной экспертизы. К этим расходам относится оплата лекарственных средств, изделий медицинского назначения и индивидуального ухода, технических средств реабилитации, а также санаторно-курортного лечения.