Фёдор Телегин назначен председателем Саратовского областного суда

Указом Президента РФ о№540 от 23.09.2018 Фёдор Телегин назначен председателем Саратовского областного суда.

Указом Президента Российской Федерации №540 от 23 сентября 2018 г. Фёдор Телегин назначен председателем Саратовского областного суда на шестилетний срок полномочий.

Телегин Ф.В. родился 23 января 1958 г. в р.п. Дергачи Дергачевского района Саратовской области.

Общий юридический стаж – более 36 лет, стаж работы в должности судьи – более 26 лет. Имеет первый квалификационный класс судьи.

После службы в Вооруженных силах в 1982 г. окончил судебно-прокурорский факультет Саратовского юридического института.

С 1982 по 1990 г. работал стажером, помощником прокурора, заместителем прокурора Калининского района Саратовской области, с 1990 по 1992 г. — прокурором по надзору за рассмотрением гражданских дел в судах прокуратуры Саратовской области.

С марта 1992 по ноябрь 1992 г. исполнял обязанности народного судьи Октябрьского районного народного суда г. Саратова, с ноября 1992 по декабрь 1994 г. – судья Октябрьского районного суда г. Саратова. С декабря 1994 по август 2006 г. — судья Саратовского областного суда. С 31 августа 2006 по октябрь 2011 г. — заместитель председателя Саратовского областного суда.

С октября 2011 по сентябрь 2018 г. – председатель Орловского областного суда.

С 2012 г. Телегин Ф.В. – член Совета судей Российской Федерации, заместитель председателя комиссии по вопросам судебной практики и совершенствования законодательства.

Телегин Ф.В. награжден благодарственным письмом Председателя Верховного Суда Российской Федерации, нагрудным знаком Совета судей Российской Федерации «За служение правосудию», медалью «За заслуги перед судебной системой» II степени.

Пресс-служба Орловского областного суда