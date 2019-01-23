Гайдаровский хайп орловских «экспертов»

№2 (539) от 23 января 2019 г.

С 15 по 17 января в Москве на базе РАНХиГС прошел

X Гайдаровский форум. Участниками дискуссий на темы демографии-занятости-доходов, цифровой трансформации агропромышленного комплекса (АПК), современного госуправления и др. стали руководитель одного из аграрных регионов ЦФО и его заместитель по АПК. И это были не Евгений Савченко и Станислав Алейник, представители лидирующей по большинству направлений Белгородской области. В качестве экспертов, заявивших себя таковыми, в форуме приняли участие Андрей Клычков и Дмитрий Бутусов, топ-менеджеры одного из самых депрессивных регионов страны, занимавшего по итогам 2017 года (данные 2018 года официально ещё не опубликованы) 69-е место в рейтинге субъектов страны по социально-экономическому развитию.

Слово «эксперту»

Надо отдать должное «мастерству» Клычкова: в своём выступлении он ловко обошел тему снижения темпов рождаемости в регионе, приведя положительные цифры прибавления в многодетных семьях за последние пять лет. Однако «эксперт» забыл сказать о том, что показатели общей рождаемости в Орловской области ухудшаются с каждым годом. Так, в январе-ноябре 2018 года на свет появилось 6268 детей, в 2017 году за этот же период – 6602. При этом количество умерших в Орловской области в 2018 году, напротив, увеличилось по сравнению с 2017 годом на 71 человека и составило 10833. Естественная убыль населения за 11 месяцев 2018 года – 4565 человек.

И самое печальное: Орловская область по итогам января-ноября 2018 года оставалась абсолютным лидером антирейтинга регионов ЦФО по количеству умерших от онкологических заболеваний и болезней системы кровообращения. Про занятость и доходы Клычков обмолвился вскользь, признав, что эти показатели явно хромают в сравнении с другими субъектами.

Цифровизация по-орловски

И Клычков, и Бутусов, желая быть в тренде, не раз заявляли на форуме о продвинутых цифровых технологиях в орловском АПК. Но, как оказалось, основными цифрами они не владеют. Высказывание Бутусова о том, что в Орловском регионе используются практически все земли сельхозназначения, за исключением, может быть, 1 %, противоречат данным департамента сельского хозяйства, который, к слову, сам Бутусов и курирует, а также данным Росстата.

Так, в 2018 году посевная площадь в хозяйствах всех категорий Орловской области составила 1255,9 тыс. га. Если вычесть из общей площади пашни (1508 тыс. га) площади посевов и неиспользуемую пашню (1% – 15 тыс. га), то предназначение и характер использования оставшихся 237 тыс. га не ясны. На 2019 год профильным департаментом и вовсе запланировано снижение посевных площадей с 1255,9 тыс. га до 1240,0 тыс. га. Чем будут заняты 253 тысячи гектаров, кто на них работает и насколько успешно, Бутусов не поясняет. Скромно умалчивает он и об успехах геоаналитического информационного центра областного департамента сельского хозяйства, на создание платформы которого в 2015 году было израсходовано более 11 млн рублей из областного бюджета. Как и следовало ожидать, эта дорогая «игрушка» оказалась бесполезной.

Похоже, зампред по развитию АПК, оправдывая свою бездеятельность, внушил Клычкову, что основной проблемой недостаточного функционирования центра является слишком дорогое обновление электронной базы данных полей (сельхозугодий) на основе космоснимков. Эту мысль Клычков озвучил на Гайдаровском форуме. И ошибся.

В базе геоаналитического центра нет даже основных данных по плодородию почв, той составляющей, которая не зависит от пресловутых космических снимков, а требует своевременного и регулярного определения питательных веществ в почве. О каком точном земледелии может говорить губернатор, если область не вкладывается в требуемый пятилетний цикл обследования?

Представляя публике информацию о широком внедрении цифровых технологий и успешном продвижении проектов в органическом сельском хозяйстве региона, «эксперт» АПК Дмитрий Бутусов скромно умолчал

об удвоении объёмов применения химических средств защиты растений, преимущественном применении минеральных удобрений перед органическими и неразберихе с применением антибиотиков

в животноводстве.

Говорить об успешном развитии органического производства можно, только решив несколько задач: обеспечив правовую основу органического агробизнеса, сделав её устойчивой и последовательной, облегчив доступ к органическому сельскому хозяйству, расширив потенциал спроса, повысив эффективность систем органического земледелия, и, конечно, финансово мотивируя участников процесса ведения органического сельского хозяйства.

Орловские власти пока не решили ни одну из этих проблем, преуспев в обратном: усилении эксплуатации земли, что очевидно и без космических снимков.

«Мигранты» и их таланты

В ходе Гайдаровского форума вице-премьер Алексей Гордеев высказался на тему эффективности внедрения процессов цифровизации в АПК: «Мы заявили о цифровой экономике, цифровом сельском хозяйстве, чтобы это не превратилось, как сейчас молодежь говорит, в очередной хайп. Очень бы не хотелось, чтобы цифровизация также прошла незаметно и безрезультативно».

Хайп – это, на наш взгляд, наиболее точное определение «деятельности» Потомского и Бутусова, а теперь и Клычкова с куратором АПК. Бутусов, прибывший, как мы помним, из Ленинградской области, позиционируя себя экспертом в молочном животноводстве, птицеводстве и овощеводстве, отраслях, наиболее развитых в прежнем регионе его присутствия, показал даже не нулевые, а минусовые результаты по всем этим направлениям в Орловской области.

Производство молока с 2014 по 2017 год в Орловской области сократилось на 21,6 тыс. тонн, производство яиц – на 32 тыс., производство овощей – в 2 раза. При этом в Орловской области прекратилось промышленное производство овощей открытого грунта, нет и некогда анонсированных Потомским и Бутусовым построенных птицефабрик по производству пищевого яйца.

Точно так же нет и новых современных молочных ферм, одной из которых должен был стать животноводческий комплекс на 2400 голов КРС в Мценском районе, недалеко от деревни Сычи. В итоге плодородные земли района вместо перераспределения в развивающие молочное скотоводство АО «АФ Мценская» и ООО «Добрая вода» ушли соратнику Дмитрия Бутусова, Николаю Фучеджи, представляющему интересы якобы питерской, с иностранными корнями, компании «ТерраНоваЦентр». По факту эти земли, ранее обрабатываемые агрофирмой «Мценской», в настоящее время патронируются другим холдингом.

Еще раз о хайпе и самопиаре. Мы не удивимся, если помощник Бутусова Фучеджи, мигрируя в другой регион вслед за своим старшим товарищем, точно так же объявит себя экспертом в аграрной отрасли. Там, возможно, никто не узнает, как на самом деле он руководил сельхозпредприятием, не имеющим собственной самоходной и почвообрабатывающей сельхозтехники со среднесписочной численностью сотрудников один человек.

Мы не роботизированный регион, мы больше свиной

Мы обратили внимание, что на форуме Клычков с воодушевлением говорил о том, как далеко вперёд ушла Орловская область в плане автоматизации и роботизации сельского хозяйства. Это звучало из уст «эксперта», поэтому подразумевалось, что другие регионы в этом плане дремучи и значительно отстали от нас. При этом Клычков почему-то не назвал ни одной молочной фермы в Орловской области, где бы работали роботы. Когда же выступил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, все встало на свои места: роботизация молочных ферм развивается в этом регионе с 2012 года, а с 2014 года проект «Сто роботизированных ферм», инициатором которого выступил Артамонов, и вовсе стал приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса региона.

Уже к 2016 году в 30 хозяйствах Калужской области были установлены 110 роботов. Всего же на I полугодие 2018 года в регионе насчитывалось 36 ферм, где работают 128 роботизированных доильных установок, обслуживающих более 5,1 тыс. коров. В процесс создания роботизированных молочных ферм в Калужской области вовлечены малые и средние формы хозяйствования.

Получается, что такие «эксперты», как Клычков и Бутусов, могут чему-то учить других, не создавая ничего в своем регионе?

То, что мы слышим от чиновников, и реальность не сопоставимы. Благодаря Бутусову, наладившему тесное взаимодействие с руководством новой инвестиционной компании КДВ-Орёл, Глазуновский район лишился значительного поголовья коров, модернизированная молочно-товарная ферма так и не была введена в эксплуатацию. Чуть раньше эта компания лишилась поголовья и в Кромском районе.

Не раз переносились сроки реализации проекта, курируемого Бутусовым, по модернизации и строительству второй очереди молочного комплекса в ООО «Юпитер» Болховского района. Клычков, побывавший на предприятии в начале 2018 года, вероятно, надеялся, что комплекс введут в эксплуатацию к июлю-августу, и в канун

выборов губернатора он перережет здесь красную ленточку. Но что-то пошло не так, и ему пришлось использовать другие методы убеждения населения.

Уже в октябре 2018 года пресс-служба губернатора заявила о переносе сроков модернизации комплекса ООО «Юпитер» на апрель 2019 года и значительном удорожании проекта.

По данным Kartoteka.ru, кипрское Lavatum ltd. владеет 99,21% орловской компании через ООО «Империал» и еще 0,79% через ООО «Злынский конезавод». Вероятно, именно этот конезавод и навеял Клычкову мечту о закреплении за регионом бренда рысистой породы лошадей, русского рысака. Иначе чем объяснить такие его высказывания в кулуарах Гайдаровского форума? Если экс-губернатор Потомский, как мы помним, отправлял Ивана Грозного в Петербург лечить сына, то нынешний орловскую рысистую породу лошадей приписал Орловской области, «украв» этот бренд, название породы, созданной ещё графом Алексеем Орловым, у Воронежской губернии. Чем не хайп? Пусть и со знаком «минус».

Там же, на Гайдаровском форуме, Клычков был вынужден объяснять журналисту «Политики сегодня» причину резкого подорожания яиц в Орловской области: «Мы вообще не куриный регион, мы больше свиной, – сказал Андрей Клычков. – И что вы имеете в виду под ростом цен? Мы же не от нуля на двадцать рублей растем. На это есть объективные причины. Что касается дальнейшего роста цен на куриные яйца… Я бы не хотел этого».

Можем предположить, что перл «мы больше свиной», который позже с легкой руки администраторов популярного сайта «Орлец» стал мемом («мы не индустриальный регион, мы больше свиной»; «мы не кремниевая долина, мы больше свиной») своему шефу подсказал куратор АПК. Тот самый специалист в сельском хозяйстве, при котором экс-губернатор Потомский на выставке «Золотая осень» заявлял о намерении сделать значительный рывок в производстве мяса птицы… посредством Знаменского селекционно-генетического центра (СГЦ), являющегося производителем и поставщиком генетики для свиноводства. По информации «ОС», всё тот же Потомский и всё там же, сравнил количество свиней, имеющихся в СГЦ, с количеством жителей в городе Орле…

Подготовила Наталья Зарубина