Гарантии не требуются?

№13 (637) от 14 апреля 2021 г.

В марте нынешнего года депутат Орловского горсовета Виталий Рыбаков обратился к прокурору Орловской области Владиславу Малкину. В обращении шла речь о так называемом юбилейном ремонте Орловского Государственного Академического театра имени Тургенева, в результате которого пострадали и театр, и зрители, и бюджет. Деньги за отвратительно выполненный ремонт подрядчик получил в полном объеме, и взыскать неустойку с него теперь нереально – фирма обанкротилась, а значит, устранять многочисленные недоделки придется за бюджетный счет, то есть за счет налогоплательщиков.

«Тема ненадлежащего проведенного ремонта орловских театров уже несколько лет обсуждается и региональными СМИ, и самими жителями, которые в результате таких ремонтов оказались лишены возможности посещения театра, — говорится в обращении депутата Рыбакова к прокурору Малкину. — Надо отметить, что большинство глобальных потерь и разрушений в нашем городе произошли в так называемое юбилейное время, когда под видом подготовки к празднованию 450-летия нашего города массово проводился ремонт социально значимых объектов, вкладывались колоссальные денежные средства, а властями давались грандиозные обещания о том, каким обновленным станет город после таких ремонтных работ. К сожалению, реальность указала всем жителям города на тот факт, что обещания зачастую не имеют ничего общего с действительностью.

Так, Орловский Государственный Академический театр им. И.С. Тургенева до настоящего времени не имеет возможности принимать зрителей и вынужден искать другие временные площадки. Это связано не только с тем, что ремонт театра был проведен крайне некачественно, но и с тем, что в результате такого ремонта возникла опасность для жизни и здоровья и работников театра, и его посетителей. Опасность настолько велика, что театр был закрыт по решению суда…

Здание театра, находящееся на центральной площади, прямо напротив окон главы региона, согласно документам, было отремонтировано и принято в 2016 году.

Очевидно, что денежные средства были перечислены подрядчикам в полном объеме, при этом, совершенно непонятным представляется тот факт, что к подрядчику, насколько мне известно, не были применены ни штрафные санкции за некачественно выполненные работы, ни претензионный порядок, обязывающий его провести гарантийные работы по устранению выявленных недостатков. На сегодняшний день от фасада театра откалываются огромные куски штукатурки. Сам фасад разрушается не только возле земли, но и на большой высоте, а это уже не просто плохой внешний вид, а реальная опасность для людей. На мой взгляд, совершенно очевидно, что разрушение будет продолжаться и дальше, так как выяснилось, что подрядчик не установил водозащитные козырьки, а значит, дождевая и талая вода разрушает фасад и затекает внутрь помещений, и без срочного ремонта тут уже не обойтись.

Кадры из видеоролика депутата Рыбакова «Кто пилил театр имени Тургенева?»

Смотрите на YouTube-канале «Говорит депутат Рыбаков»

https://www.youtube.com/watch?v=sbt8V6XhbuI

Важно отметить, что руководство театра в период сдачи так называемых выполненных работ категорически отказалось подписать акт приемки, видимо, осознавая размер бедствия. Однако ныне уволенного начальника управления по госохране памятников Сергея Семиделихина, судя по всему, ничего не смутило в проделанной подрядчиком работе, и он данный акт подписал.

…На сегодняшний день прошло уже четыре года с момента ремонта театра, проведено множество некачественных и фиктивных, на мой взгляд, работ, недопоставлено оборудование, однако деньги подрядчикам перечислены в полном объеме. При этом театр до настоящего времени закрыт, а гарантия на работы подрядчика, как обычно это происходит в нашем городе, уже прошла и для приведения театра, который был якобы отремонтирован, в надлежащий вид опять нужны бюджетные средства», — констатировал Рыбаков и попросил провести прокурорскую проверку по фактам неправомерного, по мнению депутата, принятия ответственными должностными лицами ненадлежащих результатов ремонтных работ и непроведения претензионной и судебной работы в отношении подрядчика для понуждения исполнения гарантийных обязательств или выплаты неустоек и других штрафных санкций.

Буквально на днях депутат Рыбаков получил ответ из «Орелгосзаказчика», куда в рамках прокурорской проверки было передано его обращение. Начальник «Госзаказчика» А. Васильев сообщил депутату, что претензионная работа на самом деле проведена. Правда, результат ее можно назвать нулевым. Дело в том, что подрядчик, выполнявший ремонт драмтеатра – ООО «Синктел» — еще в 2017 году признан банкротом. При этом Васильев сообщает Рыбакову, что все финансовые требования Орловской области к данному ООО по вступившим в законную силу судебным актам «включены в реестр требований кредиторов в рамках конкурсного производства». Повторим, процедура банкротства ООО «Синктел» начата еще в 2017 году, сейчас 2021-й – и до удовлетворения финансовых требований Орловской области очередь так и не дошла. А если даже и дойдет (в чем мы сомневаемся), то взять с должника будет нечего – уставный капитал фирмы – всего 75 тысяч рублей, тогда как ущерб бюджету, по предварительным данным, оценивается в 11 миллионов. И эти деньги можно было бы взыскать по банковской гарантии, но… орловские чиновники от нее отказались. Напомним, в декабре 2020 года Следственный комитет по Орловской области занялся расследованием уголовного дела по факту хищения бюджетных средств при реконструкции театра имени Тургенева. Как выяснило следствие, должностные лица «Орелгосзаказчика» «подготовили и направили отказ от своих прав по банковской гарантии в ОАО КБ «ЕвроситиБанк» на общую сумму более 30 миллионов рублей». Фамилии этих «лиц» в СК не называют – видимо, не знают. Надеемся все же, что анонимными эти должностные лица будут оставаться недолго…

Комментирует депутат Орловского горсовета Виталий Рыбаков:

— Из ответа Васильева следует, что в данной ситуации правовая составляющая как будто соблюдена. Формально. Поданы иски в суд. «Орелгосзаказчик» суд выиграл, приставы получили решение, оформили исполнительные листы, но взыскивать-то не с кого! Кстати, театр имени Тургенева далеко не единственный объект, на ремонте которого поживились подрядчики, а региональный бюджет понес ущерб. Примеров множество. Это и улица Ленина, и система водоотведения в деревне Овсянниково, и стадион имени Ленина и так далее и так далее. И везде просматривается одна и та же картина: деньги за некачественно выполненные работы оплачивались нерадивому, зачастую аффилированному, подрядчику, который выигрывал многомиллионный контракт, как правило, в качестве единственного поставщики, а затем либо банковская гарантия истекала очень быстро, либо от нее вовсе отказывались, либо затягивали сроки подачи исков по какой-нибудь безобидной, на первый взгляд, причине – например, из-за нерасторопности чиновников. И, по моему мнению, такие действия областных и городских чиновников носили системный и преднамеренный характер и влекли тяжелые последствия для нашего региона, так как бюджет нес многомиллионные потери. Именно поэтому я попросил прокуратуру провести правовую экспертизу договоров подряда на проведение ремонтных работ театра имени Тургенева на предмет малого гарантийного срока и отсутствия банковских гарантий, дать правовую оценку должностным лицам, допустившим перечисленные выше нарушения, — Д. Блохину, С. Семиделихину, В. Тарасову и Н. Злобину, а также инициировать процедуру взыскания с таких лиц денежных средств в счёт компенсации затрат на проведение качественного ремонта театра.