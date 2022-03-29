«Гаражную амнистию» уже прошли 163 участка

С начала действия «гаражной амнистии» в бесплатное пользование перешли 163 земельных участка. Напомним, с 1 сентября 2021 года можно в упрощённом виде оформить свои права на гаражи и землю под ними. Так называемой «гаражной амнистией» уже воспользовались сотни горожан. Им за 2021 год предоставлено 116 земельных участков. К началу этой весны количество земельных участков возросло до 163.

В пресс-службе горадминистрации пояснили, претендовать на «гаражную амнистию» могут гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Это должны быть капитальные постройки, которые не признаны самовольными по суду или решению органа местного самоуправления.

Первая инстанция, куда обращаются горожане, — управление градостроительства администрации Орла. Здесь необходимо оставить заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка под существующим гаражом и пакет документов. При положительном решении владелец гаража обращается к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана земельного участка и технического плана гаража.

Часто этот шаг – обращение к кадастровому инженеру, – владельцами гаражей игнорируется, и по итогу они получают отказ об участии в «гаражной амнистии». К слову, это самая распространённая причина для отказа. Всего с начала года администрация Орла выдала 18 официальных отказов.

Но горожанин не уходит без объяснений – его направляют к кадастровому инженеру и поясняют, что это всё-таки самый необходимый шаг.

Готовый межевой план кадастровый инженер направляет в администрацию Орла, а та в свою очередь ставит земельный участок на государственный учёт. И вот у собственника гаража на руках права и на гараж, и на землю под ним.

«Гаражная амнистия» будет действовать до 1 сентября 2026 года. За справками обращайтесь в управление градостроительства администрации Орла (ул. Пролетарская гора, 7, тел. (4862) 43-32-25, 43-32-33).