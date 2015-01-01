Гаврилов: Лишь пять из 85 регионов включили в свои льготные перечни все лекарства из федерального перечня ЖНВЛП

Только пять российских регионов включили в свои льготные лекарственные перечни все 646 препаратов, входящие в федеральный перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а 9 регионов — не более 25% препаратов из перечня ЖНВЛП, что, по мнению экспертов, снижает доступность лекарств для льготников. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного Фондом «Здоровье» совместно с активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) в 85 регионах страны.

Эксперты Фонда «Здоровье» и активисты Народного фронта в рамках проекта «За доступные лекарства» с февраля по март проводили мониторинг, в ходе которого проанализировали перечни льготных лекарств для амбулаторного лечения, утвержденные на 2017 год во всех 85 субъектах Российской Федерации.

Мониторинг показал, что только пять регионов включили в свои льготные перечни все 646 препаратов из федерального перечня ЖНВЛП, утвержденного распоряжением правительства РФ. В их числе — Владимирская, Новгородская и Ульяновская области, Камчатский и Краснодарский края. От них незначительно отстают Костромская область и Забайкальский край (по 99% от федерального перечня ЖНВЛП), Республики Тыва, Алтай и Северная Осетия — Алания (по 98%) и Еврейская автономная область (97%).

«К сожалению, большинство регионов составили свои списки льготных лекарств не из препаратов федерального перечня ЖНВЛП, цены на которые регулируются государством, а из лекарств, цены на которые подвержены значительному росту», — отметил директор Фонда «Здоровье», член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов.

Так, наименьшее число жизненно важных препаратов включили в свои льготные перечни такие регионы, как Тверская область (7 из 646, что составляет всего 1% от федерального списка), Ставропольский край (15, или 2%), Ивановская область (56, или 9%). Чуть лучше, но все равно неудовлетворительно обстоит дело в Ростовской области (16%), Нижегородской области (19%), Амурской области (20%), Свердловской области (22%), Архангельской области (22%), Астраханской области (25%), Карачаево-Черкесской Республике (29%).

На момент проведения мониторинга по Алтайскому краю (9 марта 2017 г.) в льготном перечне региона лишь 161 препарат соответствовал федеральному перечню ЖНВЛП, однако 13 апреля краевое правительство новым постановлением расширило список препаратов, входящих в федеральный перечень, до 422.

«Мы неоднократно обращали внимание специалистов и общественности на то, что Минздрав России должен принять порядок формирования региональных льготных лекарственных перечней и закрепить обязательность присутствия в них лекарств из федерального перечня ЖНВЛП. Пока же этого не происходит, и жители разных регионов находятся в неравных условиях относительно льготного лекарственного обеспечения», — подчеркнул Эдуард Гаврилов.

По его словам, подобная политика привела к тому, что в ряде субъектов в региональные перечни не попали препараты для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний, но, странным образом, там оказались лекарства с недоказанной эффективностью и даже гомеопатические препараты. Встречаются в региональных перечнях и торговые наименования препаратов вместо международных непатентованных наименований, что ограничивает конкуренцию при закупках и ведет к росту цены лота.

Эксперты Фонда высказывают особую обеспокоенность низкой доступностью в регионах противотуберкулезных препаратов. Так, 33 региона из 85 вообще не включили в свои перечни ни одного препарата для лечения туберкулеза. Среди них г. Москва; Чукотский, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа; Республики Мордовия, Саха (Якутия), Бурятия, Хакасия, Крым, Чеченская, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская; Кировская, Пензенская, Смоленская, Орловская, Кемеровская, Калужская, Курская, Псковская, Ярославская, Вологодская, Саратовская, Белгородская, Мурманская, Свердловская, Амурская, Ростовская и Тверская области; Приморский, Пермский, Красноярский и Ставропольский края.

«Лишь 10 из 85 регионов обеспечили своим жителям льготный доступ ко всем 21 противотуберкулезным препаратам из федерального перечня ЖНВЛП. Это Владимирская, Новгородская, Ульяновская и Костромская области; Камчатский, Краснодарский и Забайкальский края; Республики Калмыкия и Башкортостан, а также Удмуртская Республика», — сообщил директор Фонда «Здоровье».

«Да, каждый регион может включать в свой льготный перечень любое количество лекарственных препаратов, исходя из возможностей своего бюджета. Тем не менее, приоритет в любом случае должен быть отдан препаратам из федерального перечня ЖНВЛП, что позволит обеспечивать бесплатными лекарствами как можно большее число пациентов-льготников и обеспечит равные права граждан из разных регионов на льготное лекарственное обеспечение», — резюмировал Эдуард Гаврилов.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения Народного фронта работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ – повышение качества жизни граждан, контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств.

Пресс-служба ОНФ

 

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Опубликовано 26 Апр 2017 в 13:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 6

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