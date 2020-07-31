31 июля 2020



Газопровод на Васильевской заменят стахановскими темпами

Работы по замене газопровода на ул. Васильевской завершат на месяц раньше обещанного. Без малого 900 метров газораспределительных сетей подлежат замене в Орле на улице Васильевской. Старому газопроводу уже более 50 лет. Для обеспечения безопасного газоснабжения потребителей в центре города было принято решение заменить износившиеся металлические трубы на новые полиэтиленовые.

— На данном участке мы используем новую специальную технику – установку наклонного бурения, — рассказал директор филиала АО «Газпром газораспределение Орел» Сергей Чунихин. — Она работает без шума и пыли. Современная технология сокращает нам время и силы. Путем последовательных действий методом протягивания и продавливания под осью уже существующего газопровода протягивается новый. Потом участки соединяются, осуществляется переврезка и пуск нового газопровода.

Сегодня газовики сообщают, что благодаря новой установке работы по замене участка газопровода на ул. Васильевской уже заканчиваются и будут полностью завершены на месяц раньше – до 7 августа, а не к 11 сентября, как планировалось первоначально.

 

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Опубликовано 31 Июл 2020 в 17:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 37

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