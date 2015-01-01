Где в новогоднюю ночь орловчане смогут запускать фейерверки

Определены адреса площадок, где в новогоднюю ночь орловчане и гости города смогут запускать фейерверки.

В Заводском районе – парк «Разградский»; ул. 6-й Орловской дивизии (стадион ДЮСШ№9); ул. Емлютина (автодром); ул. Кромская, 12 (разворотное кольцо);

Железнодорожном районе – набережная Дубровинского, д. 94 (на берегу реки Оки);

В Советском районе – парк Победы со стороны улицы Зои Космодемьянской;

В Северном районе – Московское шоссе, 137 (рядом с администрацией Северного района).

Администрация г. Орла напоминает о необходимости строго соблюдать требования инструкций, прилагаемых к фейерверочным изделиям. А также о том, что ответственность за безопасность проведения фейерверка несут граждане, проводящие их запуск.

Применение пиротехнических изделий запрещено:

— в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального значения;

— на территории взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий электропередач;

— на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий;

— на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;

— во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;

— на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников, и национальных парков.