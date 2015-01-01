Где в новогоднюю ночь орловчане смогут запускать фейерверки
Определены адреса площадок, где в новогоднюю ночь орловчане и гости города смогут запускать фейерверки.
В Заводском районе – парк «Разградский»; ул. 6-й Орловской дивизии (стадион ДЮСШ№9); ул. Емлютина (автодром); ул. Кромская, 12 (разворотное кольцо);
Железнодорожном районе – набережная Дубровинского, д. 94 (на берегу реки Оки);
В Советском районе – парк Победы со стороны улицы Зои Космодемьянской;
В Северном районе – Московское шоссе, 137 (рядом с администрацией Северного района).
Администрация г. Орла напоминает о необходимости строго соблюдать требования инструкций, прилагаемых к фейерверочным изделиям. А также о том, что ответственность за безопасность проведения фейерверка несут граждане, проводящие их запуск.
Применение пиротехнических изделий запрещено:
— в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального значения;
— на территории взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий электропередач;
— на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий;
— на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
— во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
— на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников, и национальных парков.
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