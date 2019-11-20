«Где вы были, депутаты»?

№39 (576) от 20 ноября 2019 г.

Руководитель фракции ЛДПР в Орловском облсовете Андрей Куцын выступил за ужесточение мер депутатского контроля за деятельностью чиновников областного правительства. Свою инициативу он озвучил на заседании комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности в минувшую пятницу. Однако коллеги депутата Куцына не поддержали.

Андрей Куцын разработал и внес проект закона, которым предлагается принять ряд поправок в Устав Орловской области. Поправки Куцына предусматривают расширение полномочий Орловского областного Совета при формировании правительства региона. В частности, речь идет о том, что региональное заксобрание сможет запускать процедуру выражения недоверия к отдельным членам правительства и требовать их отставки.

«Негатив жителей Орловщины, недовольство депутатского корпуса работой отдельных департаментов часто наталкиваются на отсутствие политической воли при принятии кадровых решений. Однако высший законодательный (представительный) орган эту волю проявить может и должен, опираясь на мнение населения! – прокомментировал Андрей Куцын свою инициативу. –

Тем более, в Орловской области сложилась нехорошая практика, когда отдельные члены правительства субъекта иногда попросту игнорируют заседания комитетов облсовета, на которых рассматриваются вопросы, столь важные для жителей нашей Орловщины. Откровенно говоря, в подобной практике можно проследить банальное неуважение к депутатскому корпусу… Действительно, как ранее писало издание «ОрелТаймс», депутаты могли бы держать правительство на коротком поводке». (https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/orlovskij-deputa..)

Однако, как с сожалением констатировал Куцын, присутствовавшие депутаты – члены комитета, представляющие партию технического большинства, не поддержали его инициативу и «дружно воздержались, хотя в глазах их я прочитал определенное согласие с моей позицией. Эпилогом хочу добавить, что, когда будет расследоваться очередное уголовное дело, связанное с хищениями в бюджетной сфере, каждый житель области должен спросить у своего депутата: «А вы где были?»