Гендиректор частного охранного предприятия оказался мелким взяточником

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одного из частных охранных предприятий области, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Следствием установлено, что в феврале 2020 года обвиняемый лично передал начальнику отдела лицензионно-разрешительной работы (по городу Орлу) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Орловской области взятку в сумме 1 тысяча рублей за общее покровительство по службе, выразившихся в предупреждении директора частного охранного предприятия о предстоящей поверке со стороны органов прокуратуры.

Уголовное дело направлено в суд, информирует СУ СК по Орловской области.