Гендиректор мясокомбината подозревается в хищениях на сотни миллионов рублей

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» Дмитрия Атрощенко. Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По данным следствия, Атрощенко с декабря 2019 года по февраль 2020 года, злоупотребляя полномочиями и действуя вопреки уставным целям предприятия, совершил незаконные финансовые операции. Он похитил средства ООО «ММК», на общую сумму более 194 миллионов рублей, поступивших от АО «Военторг» в счет оплаты за ранее поставленный товар. Незаконными действиями подозреваемого предприятию причинен материальный ущерб в особо крупном размере, а также не были исполнены обязательства по оплате труда работников, не произведены необходимые отчисления по налогам.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы 227 работникам предприятия ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» также находится в производстве следственных органов СК России по Орловской области