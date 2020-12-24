24 декабря 2020



Гендиректор ООО «Ферропак» подозревается в невыплате зарплаты

Следственными органами СК России по Орловской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Ферропак», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По данным следствия, подозреваемый с мая по сентябрь 2020 года не выплатил заработную плату 32 работникам ООО «Ферропак» на общую сумму боле 1 миллиона 200 тысяч рублей. При этом, имея на расчётном счете организации денежные средства, подозреваемый не направил их на погашение задолженности по заработной плате, а использовал для расчетов с контрагентами по договорам гражданско-правового характера.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК.

 

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Опубликовано 24 Дек 2020 в 14:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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