Гендиректор ООО «Ферропак» подозревается в невыплате зарплаты

Следственными органами СК России по Орловской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Ферропак», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По данным следствия, подозреваемый с мая по сентябрь 2020 года не выплатил заработную плату 32 работникам ООО «Ферропак» на общую сумму боле 1 миллиона 200 тысяч рублей. При этом, имея на расчётном счете организации денежные средства, подозреваемый не направил их на погашение задолженности по заработной плате, а использовал для расчетов с контрагентами по договорам гражданско-правового характера.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК.