Гендиректор ООО «Пенобетон-Орел» подозревается в мошенничестве, совершенном в отношении дольщиков

Следственными органами СК России по Орловской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Пенобетон-Орел», подозреваемого в мошенничестве.

По данным следствия, подозреваемый с 2014 по 2017 годы, имея умысел на хищение чужого имущества путём обмана, заключил с местными жителями предварительные договоры долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома в поселке Змиёвка Свердловского района, получив от них денежные средства на общую сумму более 5 миллионов рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

До настоящего времени строительство многоквартирного дома не завершено.

Таким образом, действиями подозреваемого причинен значительный материальный ущерб участникам долевого строительства.

Расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, следствием во взаимодействии с органами прокуратуры и контролирующими органами предпринимаются все необходимые меры для восстановления нарушенных прав участников долевого строительства, заключило региональное СУ СК.